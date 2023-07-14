Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:35

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:35

Nadide Hayat filminin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Senaristliğini Çağan Irmak, Volkan Sümbül, Ali Demirel ve Emre Özdür üstleniyor. Peki, Nadide Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nadide Hayat filmi nerede çekildi?

NADİDE HAYAT FİLMİNİN KONUSU NE?

30 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Nadide, büyük bir boşluğa düşer. Her gün kendisine bir hobi edinmeye çalışan Nadide, belli bir süre sonra hobilerden de sıkılır. Gazetede gördüğü bir haberle hayatı değişen Nadide, kendini önce okul sıralarında, sonrasında ise gizemli bir kaptanla ile denizde bulacaktır.

NADİDE HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Demet Akbağ - Nadide

Batuhan Begimgil - Bora

Yetkin Dikinciler - Yusuf Kaptan

Çisem Çancı - Ceren

Sevil Akı Saner - Hoca

Burak Can - Mert

Efecan Şenolsun - Cem

Sedef Akalın

Sadi Celil Cengiz - Nadide'nin Damadı

Nurcan Şirin - Asistan

Ümit Erlim - Kerim

Eylül Su Sapan - Genç Nadide'nin Arkadasi

Gizem Erdem - Irmak

Irmak Örnek - Aylin

Büşra Pekin - Disi Caretta

Tarık Tarcan

Cansu Kurgun - Genç Nadide'nin Arkadaşı

Ali Karagöz

Suzan Kardeş - Nadide'nin Arkadaşı

Sevket Çemç - Tayfa

Derya Beşerler

Ortans Kıvanç - Ögrenci Isleri Memure

Yüksel Ünal - Fikret

NADİDE HAYAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Nadide Hayat filminin çekimleri İstanbul Üniversitesi ve Muğla'da gerçekleşti.

NADİDE HAYAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nadide Hayat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.