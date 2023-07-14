Nadide Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nadide Hayat filmi nerede çekildi?
Nadide Hayat filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Nadide Hayat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nadide Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nadide Hayat filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
Nadide Hayat filminin yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Senaristliğini Çağan Irmak, Volkan Sümbül, Ali Demirel ve Emre Özdür üstleniyor. Peki, Nadide Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nadide Hayat filmi nerede çekildi?
NADİDE HAYAT FİLMİNİN KONUSU NE?
30 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Nadide, büyük bir boşluğa düşer. Her gün kendisine bir hobi edinmeye çalışan Nadide, belli bir süre sonra hobilerden de sıkılır. Gazetede gördüğü bir haberle hayatı değişen Nadide, kendini önce okul sıralarında, sonrasında ise gizemli bir kaptanla ile denizde bulacaktır.
NADİDE HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Demet Akbağ - Nadide
Batuhan Begimgil - Bora
Yetkin Dikinciler - Yusuf Kaptan
Çisem Çancı - Ceren
Sevil Akı Saner - Hoca
Burak Can - Mert
Efecan Şenolsun - Cem
Sedef Akalın
Sadi Celil Cengiz - Nadide'nin Damadı
Nurcan Şirin - Asistan
Ümit Erlim - Kerim
Eylül Su Sapan - Genç Nadide'nin Arkadasi
Gizem Erdem - Irmak
Irmak Örnek - Aylin
Büşra Pekin - Disi Caretta
Tarık Tarcan
Cansu Kurgun - Genç Nadide'nin Arkadaşı
Ali Karagöz
Suzan Kardeş - Nadide'nin Arkadaşı
Sevket Çemç - Tayfa
Derya Beşerler
Ortans Kıvanç - Ögrenci Isleri Memure
Yüksel Ünal - Fikret
NADİDE HAYAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Nadide Hayat filminin çekimleri İstanbul Üniversitesi ve Muğla'da gerçekleşti.
NADİDE HAYAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Nadide Hayat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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