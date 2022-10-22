Türkiye'nin uzay yarışını konu edinen 'Bandırma Füze Kulübü' filmi vizyona girdi

22 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Filmin kahramanı 81 yaşında hayatını kaybeden Artuğ Sayıner’in ailesinin de katıldığı törende yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Ömer Faruk Sorak ve film ekibi bu projeyi hayata geçirmekten duydukları mutluluk ve gururu dile getirdiler. Türkiye sinemalarında vizyona giren filmin geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

‘BABAMIN HAYALİYDİ’

Gala gecesinde Artuğ Sayıner’in uçak mühendisi kızı Yeşim Sayıner, “Babamın bir hayali daha gerçek oldu. Filmin tüm gençlerin hayallerine destek olması dileğiyle” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Mustafa Uslu, “Pandemi nedeniyle ancak gerçekleştirebildiğimiz 5 yıllık hayalimdi. Projeyi ancak tamamlayabildik. Artuğ Amca’ya verdiğimiz sözü tutabildiğimiz için çok mutluyum” sözleriyle ekibe teşekkür etti. TRT adına konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ise “Gerek klasik yayıncılıkta gerek sinemada gerekse dijital mecralarda memleketimizin azimle istendiğinde neler yapabileceğini göstermek istiyoruz” diyerek yıllar sonra da gençlerin ilham alacağı ve başarı için asla vazgeçilmemesi gerektiğini anlatan bu filmi gerçekleştirmekten duydukları heyecanı ifade etti.

LİSELİLERİN AZMİ

Film, Balıkesir Bandırma’da 1957 yılında bir lise kulübü olarak başlayan, ABD ve Rusya ile amatör uzay yarışına girecek kadar gelişen ve ülkemizin tarihine adını altın harflerle yazdırmış azimli bir topluluğu, destek olanlar ve köstek olanların hakkını vererek ekrana taşıyor. 1950’lerin sonunda ilk defa uzaya füze gönderen ülkeler arasına girmemizi sağlayan liseli gençlerin hayatından uyarlanan geniş kadrolu filmin başrollerinde; Alina Boz, Denizcan Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Öykü Gürman, Gökhan Yıkılkan, Görkem Sevindik ve Altan Erkekli yer alıyor.

Artuğ Sayıner’in yaşamını yitirdiği 2021 yılına kadar başkanlığını yaptığı Türkiye’nin en eski havacılık ve uzay araştırmaları derneği “Bandırma Füze Kulübü” küçük bir mekânda ailenin başkanlığında hâlâ faaliyetlerini sürdürüyor. Kulübün tarihine HUZAD adlı sitesinden ulaşılabiliyor. Aile filmin ve TRT’nin kulübün güçlenmesine katkı sunmasını bekliyor. Film sayesinde hikâyede bir şekilde yer alanlarla iletişim kurulacağını umuyor.