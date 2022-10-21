Bandırma Füze Kulübü'nün konusu ne, oyuncuları kim? Bandırma Füze kulübünün hikayesi gerçek mi?

21 Ekim 2022 Cuma, 17:40

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Bandırma Füze Klübü izleyicinin karşısına çıktı. Filme ve oyunculara dair ayrıntılar sinema izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ'NÜN KONUSU NE?

Film, karşılarına çıkan bütün engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran bir grup Bandırmalı gencin hikayesini anlatıyor. 1950'li yıllarda ABD ve Sovyetler Birliği başta olmak üzere birçok ülkede, uzayın bilinmezliğini aydınlatmak için zorlu bir mücadele başlar. SSCB, 1957'de Sputnik'le uzaya ilk roketi gönderir ve hemen ardından ABD de harakete geçer. Bandırmalı gençler ise Sputnik'ten aldıkları ilhamla, maddi imkanları veyahut devlet desteği dahi olmadan Bandırma Füze Klübü'nü kurarlar.

BANDIRMA FÜZE KLÜBÜ'NÜN OYUNCULARI KİM?

Alina Boz

Deniz Can Aktaş

Erkan Kolçak Köstendil

Altan Erkekli

Öykü Gürman

Aslı Bekiroğlu

Görkem Sevindik

BANDIRMA FÜZE KLÜBÜ'NÜN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Büyük bir başarının anlatıldığı film, gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek çekildi.

BANDIRMA FÜZE KLÜBÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde başlayıp, Bandırma'da devam etti.



