Bandırma Füze Kulübü'nün konusu ne, oyuncuları kim? Bandırma Füze kulübünün hikayesi gerçek mi?
Merakla beklenen Bandırma Füze Klübü filmi 21 Ekim 2022 itibariyle vizyona girdi. Peki, Bandırma Füze Kulübü'nün konusu ne, oyuncuları kim? Bandırma Füze kulübünün hikayesi gerçek mi? Bandırma Füze Klubü nerede çekildi?
Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Bandırma Füze Klübü izleyicinin karşısına çıktı. Filme ve oyunculara dair ayrıntılar sinema izleyicileri tarafından merak konusu oldu.
BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ'NÜN KONUSU NE?
Film, karşılarına çıkan bütün engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi başaran bir grup Bandırmalı gencin hikayesini anlatıyor. 1950'li yıllarda ABD ve Sovyetler Birliği başta olmak üzere birçok ülkede, uzayın bilinmezliğini aydınlatmak için zorlu bir mücadele başlar. SSCB, 1957'de Sputnik'le uzaya ilk roketi gönderir ve hemen ardından ABD de harakete geçer. Bandırmalı gençler ise Sputnik'ten aldıkları ilhamla, maddi imkanları veyahut devlet desteği dahi olmadan Bandırma Füze Klübü'nü kurarlar.
BANDIRMA FÜZE KLÜBÜ'NÜN OYUNCULARI KİM?
Alina Boz
Deniz Can Aktaş
Erkan Kolçak Köstendil
Altan Erkekli
Öykü Gürman
Aslı Bekiroğlu
Görkem Sevindik
BANDIRMA FÜZE KLÜBÜ'NÜN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Büyük bir başarının anlatıldığı film, gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek çekildi.
BANDIRMA FÜZE KLÜBÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde başlayıp, Bandırma'da devam etti.
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