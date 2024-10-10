TürkSMD 16. Mimarlık Ödülleri verildi
Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından düzenlenen Mimarlık Ödülleri'nde 5 dalda 12 ödül sahiplerini buldu. Büyük Ödül, mesleğe 50 yılı aşkın süredir katkı sağlayan Kaya Arıkoğlu'na verildi. Metropol dışındaki mimarlık üretimlerinin öne çıktığı törende, koruma ve kentsel tasarım projeleri de jüri özel ödülüyle takdir edildi.
Türk Serbest Mimarlar Derneği (TürkSMD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Mimarlık Ödülleri töreninde 5 dalda 12 ödül verildi. Büyük Ödül’ü 50 yılı aşkın sürede sadece serbest meslek pratiği ile değil, akademik üretimi ile de mimarlık mesleğine katkı sunan Kaya Arıkoğlu aldı.
Açılış konuşmasını TürkSMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Öztürk'ün yaptığı törende Jüri Başkanı Prof. Dr. Namık Erkal, "Bu dönemde özellikle metropol dışındaki mimarlık üretimlerinin öne çıktı, bunun da kaliteli mimarlık hizmetlerine yalnızca büyük şehirlerde değil, ülkenin farklı bölgelerinde de yoğun talep olduğunu gösterdi" diyerek koruma ve kentsel tasarım gibi yapı dalı dışında kalan mimarlık üretimlerinin de jüri özel ödülü kategorisinde değerlendirildiğini açıkladı.
Basın Yayın Ödüllerini "Yedi Yapım Belgeselleri" ve "Çizgilerle Modern Türkiye Mimarlığı" ın aldığı törende, Yapı Ödülleri 3 farklı projeye, Mimarlığa Katkı alanında 2 kişi ve bir topluluğa, jüri özel ödülü de 3 ayrı projeye verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin merak ettiği o firma ortaya çıktı
- Psikopatları ele veren o işaret!
- THY kaptanı sefer sırasında hayatını kaybetti
- Domuz eti skandalı: O köfteciden dikkat çeken paylaşım
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- Kadına şiddetin nedenini buldu!
- Narin Güran cinayetinde yeni gelişme
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı