"Tuzun Tadı: Metin ve Fotoğraf Arasındaki Uyum ve Uyumsuzluk Sergisi"

Kırklareli doğumlu ve fotoğraf sanatçısı Ozan Yavuz'un öncülüğünde hazırlanan "Tuzun Tadı" adlı sergi, Suriye'deki savaşın ardından artan mülteci ve göçmen hareketlerinin uzun yolculukları sırasında üretilen görüntülerin metin-fotoğraf ilişkisini sorgulamayı hedefliyor.

Güven Baykan
Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:51
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Sergi, göç deneyimini temsil eden haber ve belgesel fotoğrafların sıklıkla kullanıldığı bir dönemde, fotoğraf ve metin arasındaki uyumsuzluğu ve paralaks hatasını vurgulamayı amaçlıyor. Bu bağlamda, Sergi metin düzenleme aracıyla yeniden açılan buluntu fotoğrafların içine Theo Angelopoulos'un filmlerinden seçilen metinlerin eklenmesiyle oluşturuluyor. Angelopoulos'un filmleri, göç deneyimini rafine bir şekilde işleyen metinlere sahip olduğu için bu seçim yapılmıştır.

Sergide, seçilen metinlerin fotoğrafların kodlarına yerleştirilerek, göç deneyiminin metin-fotoğraf ilişkisinin uyumsuzluğu ve paralaks hatası gözler önüne seriliyor. Bu deneyime ait metinler, fotoğrafları sarsıyor ve onları görünmez hale getiriyor. Bu görünmezlik hali, göç deneyiminin ana akım temsil araçlarıyla uyumlu olmadığını veya tam olarak temsil edilemediğini gösteriyor.

"Tuzun Tadı: Metin ve Fotoğraf Arasındaki Uyum ve Uyumsuzluk Sergisi", FotoKolektif'te 26 Nisan tarihine kadar izlenebilir. Sergiyi gezmek isteyen herkesi, göç deneyimine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmaya davet ediyoruz.


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