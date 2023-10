Film galaları da enflasyona yenildi

03 Ekim 2023 Salı

Hollywood 100 küsur yıldır gala yapıyor.

Hoolywood film endüstrisi filmini çekiyor ve onu tanıtacağı yerin sinema salonlarının olduğunu biliyor.

Gala ile filmini izleyiciyle buluşturmadan önce, oyuncularını basın ve ünlü konuklarıyla buluşturup filminin tanıtımını tüm dünyaya bu yolla duyuruyor.

Galaya harcadığı paraya acımıyor. Gala için harcadığı paranın kendisine kat be kat geri döneceğini biliyor.

Tom Cruise’un oynadığı Mission: Impossible (Ölümcül Hesaplaşma) bu yıl 12 Temmuz’da gösterime girdi.

Tom Cruise, 24 saat içinde Los Angeles, Londra ve Paris'de 3 gala yaparak bir rekora imza attı.

Tom Cruise da pek çok Hollywood starı da dünya çapında filmleri vizyona girdiğinde, 1 günde 3 ülkede yapılan galalara katılıyor, kırmızı halıda poz vererek filmin tanıtımına katkıda bulunuyor.

Bizim oyuncularımız ise İstanbul galasına rica minnet katılıp, İzmir, Ankara ya da Adana’ya gidelim dendiğinde nedense takvimleri hep dolu oluyor.

Ama oyuncularımıza Almanya’da ve son dönemde Azerbaycan’da gala var denince ise koşa koşa gidiyorlar.

Eylül ayı geldi. Okullar açıldı. Film sezonu da başladı.

29 Ekim’de vizyona girecek Atatürk filmi bu seneye damgasını vuracak.

Atatürk filminin galası İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Atatürk filmi, AKM’nin 2.200 kişilik en büyük salonunda 23 Ekim’de dev dijital ekranda gösterilecek.

3 AY İÇİNDE 7 FİLM VİZYONA GİRECEK

Bu senenin filmlerinden 13 Ekim’de Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar’ın oynadığı Güven Bana, 20 Ekim’de Safa Sarı ve Zafer Algöz’ün oynadığı Her Şey Aşk İçin, 27 Ekim’de Hasan Can Kaya, Büşra Pekin ve Uğur Yücel’in oynadığı Çok Aşk, 15 Aralık’da Murat Yıldırım ve İlker Aksum’un oynadığı Nefes - Yer Eksi İki, 22 Aralık’da Gonca Vuslateri ve Erkan Can’ın oynadığı Cenazemize Hoş Geldiniz, 5 Ocak’ta Aras Bulut İyinemli’nin oynadığı Atatürk 2 ve 5 Ocak’da Turgay Aydın, Nur Fettanoğlu, Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel’in oynadığı Sadık Ahmet filmleri vizyona girecek.

Bakalım hangileri gala yapacak?

Bu ekonomik şartlarda hiçbir yapımcı gala yapmaya yanaşmıyor.

Galada harcanan paralar milyonlarla ifade ediliyor. Ve nedense, özellikle yeni yapımcılar bu gala işinin bütçesine akıl sır erdiremiyor.

İyi organize edilmiş bir film galası 1 milyon TL’den başlayıp 3.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Seyirci açısından en güzel gala keyfi veren tek yer hâlâ Kanyon Paribu Cineverse Sinemaları.

Yine yapımcı açısından en makul ve gerçek sinema salonu sunan tek yer de Kanyon.

Kanyon’da gala yapmanın bütçesi de sinemanın sadece üst katındaki salonlarda yapılırsa 700 bin TL ile ikramın ve bastırılan görsellerin büyüklüğüne göre kapatırsan 1.5 milyon TL’ye çıkabiliyor. Tüm sinemayı kapattığınızda, ortalama 2.5 milyon TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Kanyon’da 2 tanesi 290 kişilik olmak üzere 9 salon bulunuyor ve toplamda tüm salonlarda 1.500 kişi aynı anda film izleyebiliyor.

Gala için ikinci bir alternatif, Uniq.

Uniq’de de film galasının maliyeti ortalama 2 milyon TL.

Uniq’de 1000 kişi aynı anda filmi izleyebiliyor. İzleme keyfi açısından çok güzel bir mekân ama aslında bir tiyatro salonu olduğundan, film galalarında sinema perdesi kuruluyor. Bu da maliyetli bir iş.

Gala için üçüncü alternatifimiz de Zorlu.

Zorlu’da gala yapmanın maliyeti 2.5 milyon TL’den başlayıp 3.5 milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Uniq’deki durum Zorlu için de geçerli. Zorlu’da da tek salon var. Tiyatro ve gösteri salonu olarak kullanılıyor. Orası da film galaları için perde takılarak sinema salonu haline getiriliyor. Aynı anda bu salonda da 2.000 kişi film izleyebiliyor.

İstanbul’da Kanyon AVM’den bu yana gala yapılacak bir salon inşa edilemedi.

İstanbul’da son 20 yılda 500 yada 1.000 kişinin aynı anda film izleyebileceği kapasiteye uygun hiçbir AVM'de sinema salonu yapılamadı.

DİJİTAL PLATFORMLARIN GÖLGESİNDEKİ SİNEMALAR

Büyük film yapımcılarından BKM, Ay Yapım, TİMS ve birçok yapımcı artık filmlerini ya Netflix’e ya da Disney Plus’a yapıyorlar.

Sinema salonlarında da yıl boyunca çok az sayıda film vizyona giriyor.

Netflix ve Disney Plus gibi platformlar önce dizi sektörünü sonra da film sektörünü bitirdiler.

Filmlerimiz artık sinemalarda vizyon tarihini değil evimizdeki paralı platformlarda vizyona giriş gününü bekliyor.

Galalar da yapımcının değil platformların insafına kalıyor.

Oysa sinemanın icadından bu yana, filmler kırmızı halıda yürüyen ünlüler ve onların spot ışıkları altında filmin panosu önünde poz vermeleri ile gala gerçekleştiriliyor.

Sinemanın büyüsü, bu görkemli galalar ile sürdürülüyor.

Bu gidişle galayı bırakın sinemalar, salonlarında gösterecek film bulamayacaklar.