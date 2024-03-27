Erdal Beşikçioğlu kızının film galasına katıldı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:22

Güncelleme: 27.03.2024 - 09:22

CHP'nin Ankara Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu eşi Elvin Beşikçioğlu ile kızları Derin Beşikçioğlu'nun 'Güneşi Söndürmem Gerek' filminin galasına katıldı.

Hande Türkel'in yönetmenliğini yaptığı başrollerinde Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör ve Lal Ensari gibi isimlerin yer aldığı film 29 Mart tarihinde vizyona girecek. Filmin galası dün akşam İstanbul Atlas Sinema'da yapıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin galasına katılan Beşikçioğlu ailesi, filmi ve ardından oyuncuların konuşmalarını izledi. Erdal Beşikçioğlu'nun galaya katılan oyuncu ve konuklarla da sohbet ettiği görüldü.

DAHA ÖNCE BİRLİKTE ROL ALMIŞLARDI

Erdal Beşikçioğlu kendisi gibi oyunculuk mesleğini seçen kızı Derin Beşikçioğlu'nun “Güneşi Söndürmem Gerek” filmini izledi. Ünlü oyuncu galanın sonunda kızı Derin Beşikçioğlu'nun dahil olduğu oyuncuların sahnedeki konuşmasını izledi.

Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu ile Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde de beraber kamera karşısına geçmişti.