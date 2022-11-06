Üç Tenor’ Samsun’daydı
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) solistleri Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üç Tenor" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıktı.
Samsun Devlet Opera ve Balesi, 3 Kasım akşamı üç tenor opera sanatçısı ile özel bir konser verdi.
Sevilen eserlerden oluşan repertuvar ile müzikseverlerle buluşan Hakkı Balkaş, Halil Kaplan ve Gürkan Sezgin’e piyanoda Diego Moccia eşlik etti.
Zehra Yıldız Salonu’ndaki konserde sanatçılar ayakta alkışlandı.
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