İlkay Akkaya’nın bir konseri daha iptal edildi

28 Ekim 2022 Cuma, 22:59

Sanatçı İlkay Akkaya'nın konserleri geçtiğimiz haftalarda Ceyhan Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanmıştı.



Akkaya’nın bir konserine daha kaymakamlık engeli geldi. Akkaya'nın 31 Ekim’de Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yapmayı planladığı konserine Nilüfer Kaymakamlığı izin vermedi. Sanatçının konseri için bilet alanlara bugün konserin iptal olduğuna dair mesajlar geldi.

Organizasyon şirketi Ned Yapım, sosyal medya hesabından konserin iptalini şu şekilde duyurdu:

31 Ekim 2022 tarihinde ve BAOB’da gerçekleştirmeyi planladığımız İlkay Akkaya konserimize Nilüfer Kaymakamlığı tarafından izin verilmemiştir. Bilet iadelerimiz bugün itibari ile satın alınan platformlar tarafından yapılmaya başlanacaktır. Üzgünüz.

İlkay Akkaya da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Nilüfer Kaymakamlığı'nın konseri 'kamu düzeni ve güvenliği'ni gerekçe göstererek yasakladığını belirtti.

Akkaya'nın konserleri geçtiğimiz haftalarda Ceyhan Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanmıştı.