İlkay Akkaya’nın bir konseri daha iptal edildi
Sanatçı İlkay Akkaya'nın 31 Ekim'de Bursa Akademik Odalar Birliği sahnesinde vermeyi planladığı konser Nilüfer Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.
Sanatçı İlkay Akkaya'nın konserleri geçtiğimiz haftalarda Ceyhan Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanmıştı.
Akkaya’nın bir konserine daha kaymakamlık engeli geldi. Akkaya'nın 31 Ekim’de Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yapmayı planladığı konserine Nilüfer Kaymakamlığı izin vermedi. Sanatçının konseri için bilet alanlara bugün konserin iptal olduğuna dair mesajlar geldi.
Organizasyon şirketi Ned Yapım, sosyal medya hesabından konserin iptalini şu şekilde duyurdu:
- 31 Ekim 2022 tarihinde ve BAOB’da gerçekleştirmeyi planladığımız İlkay Akkaya konserimize Nilüfer Kaymakamlığı tarafından izin verilmemiştir. Bilet iadelerimiz bugün itibari ile satın alınan platformlar tarafından yapılmaya başlanacaktır. Üzgünüz.
İlkay Akkaya da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Nilüfer Kaymakamlığı'nın konseri 'kamu düzeni ve güvenliği'ni gerekçe göstererek yasakladığını belirtti.
Akkaya'nın konserleri geçtiğimiz haftalarda Ceyhan Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanmıştı.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar için saat uyarısı
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- O liste nasıl hazırlanıyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
- Başsavcılıktan Fincancı ve TTB davanamesi
- Marmara Denizi'nde deprem
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!