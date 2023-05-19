Ücretsiz 19 Mayıs konserleri 2023! 19 Mayıs'ta hangi sanatçılar konser verecek? 19 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara konserleri nerede, saat kaçta?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl büyük bir coşku ile kutlanıyor. Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmi bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağı gün 19 Mayıs Cuma günü hangi şehirlerde hangi sanatçıların konser vereceği merak ediliyor. Peki, Ücretsiz 19 Mayıs konserleri 2023! 19 Mayıs'ta hangi sanatçılar konser verecek? 19 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara konserleri nerede, saat kaçta?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, İzmir, Ankara Büyükşehir Belediyelerinin konserlerinin saati ve nerede yapılacağı merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri 2023 paylaşıldı. 19 Mayıs etkinlikleri gün boyunca devam edecek. 19 Mayıs'ta konser verecek olan Hadise, Murda, Sıla ve Mabel Matiz'in nerede konser vereceği araştırılıyor. Peki, Ücretsiz 19 Mayıs konserleri 2023! 19 Mayıs'ta hangi sanatçılar konser verecek? 19 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara konserleri nerede, saat kaçta? İşte ayrıntılar...
19 MAYIS İSTANBUL ÜCRETSİZ KONSERLER
İBB Maltepe Etkinlik Alanı Konserleri
Hadise Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Kapı Açılış:14:00
Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Murda Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Kapı Açılış:14:00
Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Kapı Açılış:14:00
Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Sena Şener Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Kapı Açılış:14:00
Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Skapova Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Kapı Açılış:14:00
Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Kum Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Kapı Açılış:14:00
Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı
Haluk Levent Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Saat:20:00
Yer:Küçükçekmece / Menekşe Parkı
İrem Derici Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Saat:20:30
Yer:Avcılar / İspark Avcılar Meydan
Emir Can İğrek Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Saat:21:00
Yer:Maltepe / Yaşar Kemal Kültür Merkezi Açık Alan
Levent Yüksel Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Saat:21:00
Yer:Şişli / Maçka Demokrasi Parkı
Melike Şahin Konseri
Tarih:19 Mayıs 2023
Saat:21:00
Yer:Beşiktaş / Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
19 MAYIS ANKARA ÜCRETSİZ KONSERLER
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konserleri, Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilecek. Saat 20:00’de başlayacak konserde Sıla sahne alacak.
Ücretsiz ring seferleriyle konsere ulaşım kolayca sağlanabilecek.
19 MAYIS İZMİR ÜCRETSİZ KONSERLER
18:00 Spor etkinlikleri (Kültürpark Lozan Sahne Önü)
19:30 Praksis Grubu Konseri ( Kültürpark Çim Alan)
20:30- 21:00 Kortej Yürüyüşü (Lozan Meydanı- Gündoğdu Meydanı)
19:30 DJ Ali Köprülüoğlu
21:00 Mabel Matiz Konseri (Gündoğdu Meydanı)
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