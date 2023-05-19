Yayınlanma: 19.05.2023 - 12:59

Güncelleme: 19.05.2023 - 12:59

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, İzmir, Ankara Büyükşehir Belediyelerinin konserlerinin saati ve nerede yapılacağı merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri 2023 paylaşıldı. 19 Mayıs etkinlikleri gün boyunca devam edecek. 19 Mayıs'ta konser verecek olan Hadise, Murda, Sıla ve Mabel Matiz'in nerede konser vereceği araştırılıyor. Peki, Ücretsiz 19 Mayıs konserleri 2023! 19 Mayıs'ta hangi sanatçılar konser verecek? 19 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara konserleri nerede, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

19 MAYIS İSTANBUL ÜCRETSİZ KONSERLER

İBB Maltepe Etkinlik Alanı Konserleri

Hadise Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Kapı Açılış:14:00

Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı





Murda Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Kapı Açılış:14:00

Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı





Yüzyüzeyken Konuşuruz Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Kapı Açılış:14:00

Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı





Sena Şener Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Kapı Açılış:14:00

Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı





Skapova Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Kapı Açılış:14:00

Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı





Kum Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Kapı Açılış:14:00

Yer:Maltepe / Maltepe Etkinlik Alanı





Haluk Levent Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Saat:20:00

Yer:Küçükçekmece / Menekşe Parkı





İrem Derici Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Saat:20:30

Yer:Avcılar / İspark Avcılar Meydan





Emir Can İğrek Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Saat:21:00

Yer:Maltepe / Yaşar Kemal Kültür Merkezi Açık Alan





Levent Yüksel Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Saat:21:00

Yer:Şişli / Maçka Demokrasi Parkı





Melike Şahin Konseri

Tarih:19 Mayıs 2023

Saat:21:00

Yer:Beşiktaş / Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

19 MAYIS ANKARA ÜCRETSİZ KONSERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konserleri, Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilecek. Saat 20:00’de başlayacak konserde Sıla sahne alacak.

Ücretsiz ring seferleriyle konsere ulaşım kolayca sağlanabilecek.



19 MAYIS İZMİR ÜCRETSİZ KONSERLER

18:00 Spor etkinlikleri (Kültürpark Lozan Sahne Önü)

19:30 Praksis Grubu Konseri ( Kültürpark Çim Alan)

20:30- 21:00 Kortej Yürüyüşü (Lozan Meydanı- Gündoğdu Meydanı)

19:30 DJ Ali Köprülüoğlu

21:00 Mabel Matiz Konseri (Gündoğdu Meydanı)