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19 Mayısa'a özel ücretsiz konserler

Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da çeşitli konserler verilecek. Konserlerde Levent Yüksel, Hadise, Emir Can İğrek gibi pek çok isim yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:58
19 Mayısa'a özel ücretsiz konserler
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İstanbul'da 19 Mayıs her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kultanacak. Gençlik ve Spor Bayramı'na özel; Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maçka Demokrasi Parkı, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı ve Maltepe Etkinlik Alanı'nda çeşitli sanatçılar konser verecek.

19 MAYIS'TA SAHNE ALACAK İSİMLER

Emir Can İğrek 

21:00, Maltepe / Yaşar Kemal Kültür Merkezi Açık Alan

Levent Yüksel 

21:00, Şişli / Maçka Demokrasi Parkı

Melike Şahin 

21:00, Beşiktaş / Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

İBB MALTEPE ETKİNLİK ALANI KONSERLERİ

19 Mayıs Programı

Kum

Setchange

Skapova

Sena Şener

DJ Burak Yeter

Murda

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Hadise

21 Mayıs Programı

Çakal ve Reckol

22 Mayıs Programı

Kahraman Deniz

Fatma Turgut

23 Mayıs Programı

Mert Demir

Melike Şahin

24 Mayıs Programı

Madrigal

25 Mayıs Programı

Mavi

Güneş


19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ibb

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