19 Mayısa'a özel ücretsiz konserler
Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da çeşitli konserler verilecek. Konserlerde Levent Yüksel, Hadise, Emir Can İğrek gibi pek çok isim yer alacak.
İstanbul'da 19 Mayıs her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kultanacak. Gençlik ve Spor Bayramı'na özel; Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maçka Demokrasi Parkı, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı ve Maltepe Etkinlik Alanı'nda çeşitli sanatçılar konser verecek.
19 MAYIS'TA SAHNE ALACAK İSİMLER
Emir Can İğrek
21:00, Maltepe / Yaşar Kemal Kültür Merkezi Açık Alan
Levent Yüksel
21:00, Şişli / Maçka Demokrasi Parkı
Melike Şahin
21:00, Beşiktaş / Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı
İBB MALTEPE ETKİNLİK ALANI KONSERLERİ
19 Mayıs Programı
Kum
Setchange
Skapova
Sena Şener
DJ Burak Yeter
Murda
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Hadise
21 Mayıs Programı
Çakal ve Reckol
22 Mayıs Programı
Kahraman Deniz
Fatma Turgut
23 Mayıs Programı
Mert Demir
Melike Şahin
24 Mayıs Programı
Madrigal
25 Mayıs Programı
Mavi
Güneş
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