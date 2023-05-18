19 Mayısa'a özel ücretsiz konserler

Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:58

Güncelleme: 18.05.2023 - 17:58

İstanbul'da 19 Mayıs her sene olduğu gibi bu sene de coşkuyla kultanacak. Gençlik ve Spor Bayramı'na özel; Yaşar Kemal Kültür Merkezi, Maçka Demokrasi Parkı, Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı ve Maltepe Etkinlik Alanı'nda çeşitli sanatçılar konser verecek.

19 MAYIS'TA SAHNE ALACAK İSİMLER

Emir Can İğrek

21:00, Maltepe / Yaşar Kemal Kültür Merkezi Açık Alan

Levent Yüksel

21:00, Şişli / Maçka Demokrasi Parkı

Melike Şahin

21:00, Beşiktaş / Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı

İBB MALTEPE ETKİNLİK ALANI KONSERLERİ

19 Mayıs Programı

Kum

Setchange

Skapova

Sena Şener

DJ Burak Yeter

Murda

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Hadise

21 Mayıs Programı

Çakal ve Reckol

22 Mayıs Programı

Kahraman Deniz

Fatma Turgut

23 Mayıs Programı

Mert Demir

Melike Şahin

24 Mayıs Programı

Madrigal

25 Mayıs Programı

Mavi

Güneş