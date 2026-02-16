'Uğultulu Tepeler' gişeyi fethetti: 40 milyon dolarla zirvede!

Emily Brontë’nin 18. yüzyıl İngiltere’sinde geçen karanlık ve tutku dolu eseri, Emerald Fennell’in ellerinde modern bir gişe devine dönüştü.



Özellikle uluslararası pazarda (42 milyon dolar) ABD yerel gişesini geride bırakan film, "toksik aşk" temasının evrenselliğini bir kez daha gösterdi.



Sinema eleştirmenleri, yapımcıların dijitalin "garanti" parasını reddedip vizyonu tercih etmesini, sinema salonlarının geleceği adına umut verici bir hamle olarak nitelendiriyor.

YILDIZLAR KARMASI KURTARAMADI: "CRİME 101" HAYAL KIRIKLIĞI

Haftanın en büyük hezimeti ise aksiyon-suç türündeki "Crime 101" cephesinde yaşandı. Chris Hemsworth, Mark Ruffalo ve Barry Keoghan gibi dev isimleri kadrosunda barındıran yapım, 90 milyon dolarlık devasa bütçesine rağmen açılış haftasında sadece 17,7 milyon dolarda kaldı. Yıldız isimlerin her zaman gişe başarısı getirmediği gerçeği, bu tabloyla bir kez daha tescillenmiş oldu.

GİŞENİN DİĞER ORTAKLARI

Haftalık tabloda öne çıkan diğer yapımlar ise şöyle sıralandı:

GOAT: NBA yıldızı Steph Curry’nin yapımcılığındaki animasyon, izleyiciden tam not alarak listenin ikinci sırasına yerleşti.

Send Help: Düşük bütçeli korku-gerilim filmi, istikrarlı izleyici kitlesiyle dördüncü basamaktaki yerini korudu.

Solo Mio: Kevin James’in başrolünde olduğu romantik komedi, 6,8 milyon dolarla ilk beşi tamamladı.