Uğur Mumcu, Osmangazi’de anılacak

Bursa Osmangazi Belediyesi, yazarımız Uğur Mumcu ve birçok aydınımızı andığımız Adalet ve Demokrasi haftası kapsamında yarın “Uğur Mumcu Anma Etkinliği” düzenleyecek. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik, saat 14.00’te fotoğraf sanatçısı Gürsel Gökçe’nin “Sönmeyen Işık” sergisiyle başlayacak. Daha sonra, 14.30’da “Bir Kalem, Bir Direniş” söyleşisi yapılacak. Söyleşide, yazarımız Işık Kansu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şube Başkanı Tayfun Çavuşoğlu konuşmacı olarak yer alacak.