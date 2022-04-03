Uğur Polat: ‘Pembe bulutlar çizmiyorum’

03 Nisan 2022 Pazar, 02:00

“Bizim konservatuvardaki sınıfımız efsane bir sınıftı. Taner Birsel, Kürşat Alnıaçık, Ali Sürmeli... Hâlâ konuşulur o sınıf, iyi bir iz bıraktı” diyor Uğur Polat ama şüphesiz tüm saydığı isimler de kabul edecektir, kuşağının en iyi oyuncuları sayılırken adı hep en önde geliyor onun.

Son filmi “Anadolu Leoparı”nda zamana ayak uydurmakta zorlanan, deyim yerindeyse soyu tükenmekte olan bir adamı canlandırıyor. Emre Kayiş’in çektiği ve yurtiçi festivallerde övgü ve ödül toplayan film vesilesiyle Uğur Polat ile bir araya geldik keyifli bir sohbet yaptık.

“Anadolu Leoparı” ile yolunuz nasıl kesişti, oradan başlayalım isterseniz.

Şöyle oldu, Emre ile hiç tanışıklığımız yoktu. Emre daha önceden Erden Kıral ile bir çalışması olmuş yanılmıyorsam, bir senaryo danışmanlığı gibi ve ona bu filmden bahsetmiş. Erden Abi de benimle görüşmesini tavsiye etmiş, “Bu rolü güzel oynayabilir, onun tarzı” demiş sağolsun. Velhasıl Emre Kayiş beni aradı, randevulaştık, buluştuk, senaryoyu verdi bana, biraz anlattı. “Ben sizi çok etkilemek istemiyorum, siz bir okuyun, sonra görüşelim” dedi. Ertesi sabah hemen aradım ben. Okudum, çok beğendim dedim ve aynı yerde görüştük tekrar. Daha detaylı anlattı tekrar projeyi, nerelerde çekmek istediğini, tabii Ankara filmi olduğu için ağırlıklı olarak Ankara’da çekmek istiyordu. Bir Polonya’dan bahsetti, çünkü Ankara’nın hayvanat bahçesi artık kalmadı, yerinde Melih Gökçek’in yaptığı ANKA Park olduğu için... Para bulmak biraz vakit aldı ama sonunda başladık bir şekilde. 2020’nin 14 Şubat’ında bitirdik her şeyi, paydos ettik, bir ay sonra da pandemi patladı. Belki biraz uzun sürdü ama ben çok mutluyum, güzel iş oldu.

“Anadolu Leoparı”nda soyu tükenen Leopar ile aslında sizin oynadığınız Fikret karakterinin de soyu tükenen bir adam olması paralelliği üzerine kurulmuş bir hikâye var. Karakterle nasıl bir bağ kurdunuz, siz de bir Ankaralı olarak?

Kendimden çok şey buldum, bir kere onu söyleyeyim. Hatta bazı sahneleri tesadüfen benim yaşadığım, büyüdüğüm yerlerde çektik. mesela okuduğum lisede sahne çektik. Benim Ankara’ya taşınmama vesile olan şeker fabrikası , çünkü babam fabrikada müfettişti ve taşradan Ankara’ya geldi ve o fabrikada çekim yaptık. Fabrika 1962’de kurulmuş, ben 61 doğumluyum... 5-6 yaşımda geldim oraya. Yürüdüğüm sokaklarda, oynadığım Kuğulu Park’ta... Her yerde hemen hemen çekim yaptık. Bir kere nostaljik olarak çok etkiledi beni. Fikret de, evet nesli tükeniyor onun da, bizim de, 78 kuşağı olarak adlandırıyorlar bizi herhalde, bizim de yavaş yavaş neslimiz tükeniyor işte. Ben oldum 60 artık... (gülüyor)

‘BENİ EĞİP BÜKEN ANKARA OLDU’

Ankara sizin hayatınızda önemli yer tutuyor tabii değil mi?

Çok önemli. Ben 12 Eylül’den sonra taşındım İstanbul’a. İlkokul, ortaokul, lise hep Ankara’da geçti. Lisede zaten başladı bütün olgunlaşmak, dik duruş, dünya görüşü, saf seçme, tiyatroya ilgi... Sonra Ankara Sanat Tiyatrosu... AST’nin o yıllarda bir tiyatro okulu vardı, kursiyer olarak katılıyorduk. Orada işte Rutkay Bey’in yakın arkadaşları gelip ders veriyordu orada. O zaman işler de iyi gidiyordu AST’de... “Sakıncalı Piyade” zamanları, yani çok iyi para kazandığı dönemler. Bir sezon hemen hemen orada hem kursiyerlik yaptım ben hem teşrifatçılık yaptım hem yerleri sildim... Dekor boyadık, dekor taşıdık, işin mutfağından geldim. O yüzden Ankara benim için çok eğitici oldu. Yani ne kadar eğildiysem, büküldüysem Ankara sayesinde oldu.

Sevilen dizilerden “Yargı”da da önemli bir rol üstleniyorsunuz. Dizinin sevilmesinde sanki insanların yargıyla, adaletle, bu sistemle olan dertlerinin de etkisi var, değil mi?

Kesinlikle... Varmış yani. Tabii ki bu bir kurgu, birebir gerçeklik değil, belgesel çekmiyoruz ama “Yargı”dan sonra benzer temaları işleyen, hukuk, adalet, yargıyla ilgili bir sürü başka dizi de başladı. Tabii “Yargı” uyarlamam biz dizi değil diğerleri gibi, Sema Ergenekon’un tamamen yazdığı, özgün bir iş, onun da çok etkisi var.

‘HİÇ UMUDUM YOK’

Hem 12 Eylül öncesini yaşamış hem de 70‘li yıllardan beri oyunculukla haşır neşir biri olarak, nasıl buluyorsunuz bugün Türkiye‘nin geldiği yeri?

Yani ben öyle pembe bulutlar falan çizmiyorum geleceğimizle ilgili. Gerçekçi bakıyorum, hiç umudum yok benim. Önümüzdeki seçimlerde falan da bir şeylerin değişeceğine pek inanmıyorum maalesef. Umutsuzum.