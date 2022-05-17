‘Ukrayna için Barış’ konserinde notalar konuştu: Savaşa hayır diyen Ukraynalı ve Amerikalı sanatçılar çaldı

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

Dünyanın en iyi on piyanistinden biri kabul edilen Ukraynalı Anna Fedorova ve Amerikalı eşi kontrbasçı Nicholas Schwartz, Ukrayna’nın yaşadığı saldırıya karşı çıkmak ve ülkeye yardım etmek için savaşın başından beri konserler veriyor. Bu çerçevede Türkiye’ye de gelen ve İstanbul’da iki konser veren sanatçıların ilk konseri Yeniköy’deki Avusturya Kültür Ofisi’nde küçük bir müziksever gruba oldu.

YouTube’da 35 milyon izlenme ile rekor sahibi olan Ukraynalı piyanist Anna Fedorova’nın tekniği ve duyarlılığına müzikseverler hayran oldu. Özellikle genç sanatçıların “Ukrayna için Barış” ve yardım toplama konserleri Avrupa’da 20’den fazla yerde yapıldı ve sanatçılar bu konserlerin gelirini bağışladı.

İstanbul’daki konserlerinin ilki ACF’de düzenlenen ilkinde Anna Fedorova, bir konuşma yaparak savaştan ne kadar üzgün olduklarını ve ülkesine yardım etmek için müziklerini kullandıklarını anlattı. Genç sanatçılar daha sonra 1800’lü yıllardan kalma muhteşem binada duygulu bir konser verdi. Konser sonrasında Ukrayna’nın İstanbul Başkonsolosu’nun eşi sanatçılara çiçekler verdi.

Sanatçılar pazartesi gecesi de Süreyya Operası’nda bir konser vermiş olacak.