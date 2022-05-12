Bakırköy’e bir kültür ve sanat darbesi!

12 Mayıs 2022 Perşembe

Sevgili okurlarım, İstanbul’da, Büyükşehir’de Ekrem İmamoğlu her türlü baskı, müdahale ve suçlamalar ile engellenir ve bir iletişim hatası yüzünden eleştirilirken, CHP’li belediyeler, bütün Türkiye’de ve İstanbul’un ilçelerinde, hortumları keserek elde ettikleri kaynaklar sayesinde, harikalar yaratıyorlar.

Engellemelerin son örneğini, Bakırköy’ün tarihsel ve sanatsal simgelerinden biri olan Sanatçılar Derneği’nin, faaliyet gösterdiği binadan çıkarılması olayında yaşadık.

Bakırköylü Sanatçılar Derneği BASAD’ın başkanı, İlhan Başgöz Halkbilim Derneği’nin de kurucusu olan A. İlhan Gülek BASAD’ın çalışmakta olduğu binadan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından zorla çıkarılması konusunun ayrıntılarını anlattı.

Zorla çıkarıldıkları binanın son derece ilginç olan tarihine de dikkat çekti:

Özetle CHP’nin Menderes tarafından el konular binalarından biri bu. Malların parti tarafından geri alınmasını sağlayan yasa çıkarıldıktan sonra gözden kaçmış.

Şimdi CHP, Bakırköy’ün başarılı Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, sayesinde bu binanın da geri alınması için dava açmış.

Davanın devam etmesine rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın isteği üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından BASAD zorla binadan çıkarılmış.

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Gülek’in verdiği bilgilerin ana hatlarını şöyle özetlemek olanaklı:

BASAD (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) 11 Şubat 2022 tarihinde 20 yıldır kiracısı ve geçmişten gelen sanatsal, duygusal bağları olduğu Bakırköy Kültür-Sanat Konağı’ndan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce tahliye edilmiş...

“Sanatçı Fabrikası” diye adlandırılan “Bakırköy Kültür ve Sanat Konağı” Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce, kütüphane yapılacağı (!) gerekçesiyle boşaltılmış.

1993’te kurulan ve son 20 yıldır bu binada sanatçı yetiştiren BASAD, 500 öğrencisiyle birlikte (üstelik binanın CHP’ye ait olduğu iddiası mahkemeye taşınmışken) sokağa atılmış.

Bina, 1908’de Fransız Mektebi olarak kurulmuş, sonra Ermeni Bezezyan Okulu olmuş.

1936’da da CHP tarafından Bakırköy Halkevi yapılmış.

Münir Özkul, Toto Karaca, Kenan Pars, Altan Erbulak, Bülent Oran, Sıtkı Akçatepe, Necdet Mahfi Ayral, Jeyan Tözüm, Göksel Arsoy, Belgin Doruk, Ahmet Mekin, Rutkay Aziz, Cezmi Baskın, Cemal Akyıldız, Muhsin Kut ve niceleri Bakırköy Halkevi’nden yetişmiş.

Yine Bakırköy Halkevi’nden yetişen Cem Karaca, Tarık Akan, Üstün Asutay, Ayşen Gruda, Cihan Tamer, Ergun Köknar ve Erdoğan Sıcak aynı geleneği sürdürebilmek için BASAD’ı (Bakırköylü Sanatçılar Derneği) kurmuş.

Gülek, “Böyle bir derneğe sahip çıkmak, destek olmak herkesin başta da devletin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevi değil midir” diye soruyor.

Ve ekliyor:

“Gün, sanatı, sanatçıyı, sanat eğitimi alanları koruma, destekleme; geleceğimizi, aydınlanmayı ve Atatürk Devrimi’ni tamamlama günüdür.

Görev bizim, görev Atatürkçülerindir.

Haydi göreve!”

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Bu bilgiler üzerine, Bakırköy’ün sanatsever ve Atatürkçü Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile konuştum.

“Sorunu kalıcı olarak çözene kadar, BASAD’ın merkez ofisi olarak Leyla Gencer Opera Salonu’nu tahsis ettik.

Faaliyetleri için de belediyemizin beş kültür merkezini onların istediği gün ve saatlerde hizmetlerine açtık.” dedi.

İktidarın bütün engellemelerine rağmen CHP’li belediyeler, hemşerilerine, kültüre, sanata hizmete devam ediyorlar.

Büyükşehir’de İmamoğlu, ilçelerde CHP’li başkanlar her türlü olanaksızlığı aşarak İstanbul’u daha yaşanır bir kent haline getirmeye çalışıyorlar.

Onlara sahip çıkalım!