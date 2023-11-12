Ulu Önder saygı, minnet ve özlemle anıldı





İDOB şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Mozart’ın “Requiem” ve ardından Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu” nun üçüncü bölümünü seslendirdi. Koro şefliğini Paolo Villa’nın üstlendiği konserin solistleri; Evren Işık Yasemin, Deniz Likos, Hüseyin Likos, Ufuk Toker ve Burak Bilgili idi. Anma konserine Devlet Opera Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü Tan Sağtürk’te katılarak ulu öndere saygılarını sundu.





“EN GÜÇ DEVRİM MÜZİK DEVRİMİDİR”

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın anma konseri şef Gürer Aykal’ın, “En güç devrim müzik devrimidir. Zordur ama başarılacaktır. Türk müziğinin evrensel düzeyde yer alabilmesi için üç temel özde ulusallık, çağdaşlık ve nitelikte evrenselliktir” diyen Atatürk’ün müzik felsefesini hatırlatmasıyla başladı. Orkestra, Saygun’un öğrencisi ve eserlerinin en önemli icracısı Gürer Aykal yönetiminde ünlü keman sanatçısı Pelin Halkacı Akın’a Saygun’un “Keman Konçertosu” nda eşlik etti. Solistin yorumu de orkestranın eşliği de mükemmeldi. Konserin ikinci bölümünde Grieg’in Peer Gynt süitinin sadece yaylılar tarafından çalınan derin bir hüznü ifade eden ağıt bölümü “Aase’nin Ölümü” ve Beethoven, “1. Senfoni” eserleri seslendirildi.

CSO’NUN SOLİSTİ GÜLSİN ONAY’DI

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da, CSO Ada Ankara’da şef Naci Özgüç yönetiminde Atatürk'ü Anma konseri verdi. Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay’ın solist olduğu konserde Mozart’ın, “Don Giovanni Operası Uvertürü” ve “Piyano Konçertosu” ile Beethoven, “3. Senfoni, Eroica" seslendirildi.