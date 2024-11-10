Ulu Önder, Saygun'un eserleri ile anıldı

Yayınlanma: 10.11.2024 - 13:53

Güncelleme: 10.11.2024 - 13:53

Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın işbirliğiyle hazırlanan konserde vakfın Başkanı Prof. Zeliha Berksoy ve Prof. Dr. İlber Ortaylı Atatürk'ün sanata verdiği önem ve dramatik soprano Semiha Berksoy'un(1910-2004) da rol aldığı 1934 yılında ilk kez seslendirilen ilk Türk operası "Özsoy" hakkında konuştular. Berksoy sanatçılara ve 20 yıldır orkestraya destek olan Denizbank'a teşekkür ederek vakfın ödüllerini sundu.



Saygun'un yetiştirdiği duayen şef Gürer Aykal yönetiminde İstiklâl Marşı ile başlayan tümü Saygun'un eserlerinden oluşan konserde: ilk Türk operası "Özsoy" dan “Yakarış” ve “Bebekleri·n Kayboluşu - Ahri·man”; Taş Bebek Operası’ndan iki sui·t; Yunus Emre Oratoryosu'ndan "Bad-I Sabaya Sorsunlar..." ; koro ve orkestra için bestelenen "Manastır Türküsü" seslendirildi. Orkestra ve şefleri Kübra Şenyaylar yönetimindeki Koro İstanbul, Devlet Opera Balesi solist sanatçıları soprano Mine Kurtoğlu, tenor Bülent Külekçi, bas Tuncay Kurtoğlu'na eşlik ettiler. Şef ve solistler 90 yıl önce bestelenmiş eserlerin güzelliğinden çok etkilendiklerini ifade ettiler.