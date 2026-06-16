Ulusal Müziğimiz’de Semiha Berksoy konseri

İlk konserini Cemal Reşit Rey ile birlikte veren Semiha Berksoy, profesyonel opera kariyerindeki ilk büyük temsillerini Tosca ve Madama Butterfly ile gerçekleştirmiş, 1984 yılında, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 50. yılı kapsamında, TBMM Başkanlığı tarafından kendisine “İlk Kadın Opera Sanatçısı” unvanıyla “Atatürk Opera Ödülü” verildi.



Sanatçının anısına verilecek konserde İDOB şan solisttleri Hande Soner Ürben, Asude Karayavuz, Emre Güngör ve Bülent Külekçi V. Bellini, G. Verdi, G. Rossini, A. A. Saygun, C.R. Rey, U. C. Erkin, İ. Baran, S. Yalçın ve T. Erdener’in eserlerini seslendirecekler. Şancılara piyanist Hüseyin Kaya ve Yonca Sülün,Ozan Bıkım, Verda Gül ve Seren Karabey’den oluşan yaylı çalgılar dörtlüsü eşlik edecek.