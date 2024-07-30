Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ne geri sayım...

Yayınlanma: 30.07.2024 - 16:31

Güncelleme: 30.07.2024 - 16:31

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 21'inci kez 3-22 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak. Festivalde 6 eserin 11 temsili sanatseverlere sunulacak.

Festivale bu yıl ilk kez Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard ile Brezilyalı "Basileu França Topluluğu" konuk olacak.

Festivalin açılışı, İzmir Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek Kuğu Gölü balesiyle 3 Ağustos'ta yapılacak.

Çaykovski'nin bestelediği eser, Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın koreografisiyle sahnelenecek eserde Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard'ın görev üstleneceği temsilde sanatseverler 3 ve 4 Ağustos'ta aşk hikayesini izleme şansı bulacak.

Eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek Carmen balesi 7 ve 8 Ağustos'ta sunulacak.

Carmen'in Don Jose ve Escamillo ile yaşadığı kural tanımaz aşkı, flamenkonun coşkusuyla anlatılacak. Carmen eserinin koreografisi Carlos Vilan, müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas, dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Gülay Korkut, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz imzası taşıyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, dönem ruhunu en güzel örnekleriyle bugüne taşıyan müzikleri, dansları, dekor ve kostümleri ile Muhteşem Gatsby'yi Bodrum Kalesi'nde 11-12 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Koreografi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait olan eser iki temsille sahnede olacak eserin müzik düzenlemesi Aytuğ Ülgen, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Dursun Tarı Deniz imzası taşıyor.

- Güldestan, tasavvuf ve çağdaş temaların örgüsünü modern dansla anlatacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek, müzikleri Mercan Dede’ye, reji ve koreografisi Beyhan Murphy'e ait olan ve 25 yıldır Türkiye'de ve dünya sahnelerinde birçok kez sanatseverlerle buluşan bir müzik ve dans prodüksiyonu olan Güldestan, tasavvuf ve çağdaş temaların örgüsünü modern dans diliyle anlatacak.

Eserin metni Orhan Pamuk ve Evliya Çelebi'ye, dekor tasarım Işın Mumcu, kostüm tasarım Ayşegül Alev, İsmail Dede, ışık uygulama Taner Aydın, Beyhan Murphy, orijinal ışık tasarım Michael Odam, okuyan Halit Ergenç ve Kubilay Tunçer, video Şafak Türkel ve fotoğrafları ise Ara Güler imzası taşıyor.

Bu yıl festivale ilk kez katılan Brezilya'dan gelen Basileu França Topluluğu sahnede olacak. Sanat Yönetmenliğini Simone Malta'nın yaptığı ve Capricho, Ginga, A Fuego Lento isimli üç eserin sahneleneceği "Ballet Latino Tango" isimli gösteri ünlü koreograflar Binho Pacheco ile Ricardo Amarante adımlarıyla sahnelenecek.

Festivalin kapanışı Ankara Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek Zorba balesi ile 21-22 Ağustos'ta yapılacak.

Koreografisi ve librettosu Lorca Massine'ne ait eserde kasabaya gelen John'un Marina ile yaşadığı hüzünlü aşkıyla Zorba'nın umut dolu hikayesi balenin zarif adımlarıyla sahneye taşınıyor.