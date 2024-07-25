21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin biletleri satışa çıktı

Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin biletleri satışa çıktı. Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan festival 3-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 18:42
21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin biletleri satışa çıktı
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Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen bale ve modern dans topluluklarını bir araya getiren 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin biletleri satışa çıktı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, 3-22 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşecek. Bu yılki festival programı zengin ve çeşitli etkinliklerle dolu.

21. ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ'NIN PROGRAMI

3-4 Ağustos: İzmir Devlet Opera ve Balesi, "Kuğu Gölü" ile sahnede olacak.

7-8 Ağustos: Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" gösterisini sunacak.

11-12 Ağustos: Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Muhteşem Gatsby" ile seyirciyle buluşacak.

15 Ağustos: İstanbul Devlet Opera ve Balesi, müziği Mercan Dede'ye, koreografisi Beyhan Murphy'ye ait "Güldestan" gösterisini sahneleyecek.

17-18 Ağustos: Brezilya'dan Basileu França Topluluğu, koreografları Binho Pacheco ve Ricardo Amarante'nin eserlerini yorumlayacak.

21-22 Ağustos: Devlet Opera ve Balesi, "Zorba" gösterisi ile festivalin kapanışını yapacak.


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