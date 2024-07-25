21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin biletleri satışa çıktı
Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin biletleri satışa çıktı. Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan festival 3-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen bale ve modern dans topluluklarını bir araya getiren 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin biletleri satışa çıktı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, 3-22 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde gerçekleşecek. Bu yılki festival programı zengin ve çeşitli etkinliklerle dolu.
21. ULUSLARARASI BODRUM BALE FESTİVALİ'NIN PROGRAMI
3-4 Ağustos: İzmir Devlet Opera ve Balesi, "Kuğu Gölü" ile sahnede olacak.
7-8 Ağustos: Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Carmen" gösterisini sunacak.
11-12 Ağustos: Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Muhteşem Gatsby" ile seyirciyle buluşacak.
15 Ağustos: İstanbul Devlet Opera ve Balesi, müziği Mercan Dede'ye, koreografisi Beyhan Murphy'ye ait "Güldestan" gösterisini sahneleyecek.
17-18 Ağustos: Brezilya'dan Basileu França Topluluğu, koreografları Binho Pacheco ve Ricardo Amarante'nin eserlerini yorumlayacak.
21-22 Ağustos: Devlet Opera ve Balesi, "Zorba" gösterisi ile festivalin kapanışını yapacak.
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