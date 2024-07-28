Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Rio Karnavalı'nı aratmadı

Yayınlanma: 28.07.2024 - 10:31

Güncelleme: 28.07.2024 - 10:31

7’den 70’e Büyükçekmece halkının katılımıyla karnavalları aratmayacak kortej yürüyüşü renkli ve unutulmaz görüntülere sahne oldu. Albatros Sahili’nde başlayan korteje yol boyunca ilçe esnafı da konfeti ve meşalelerle destek verdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün eşi Hatice Akgün ile birlikte korteje katılan Büyükçekmecelileri selamladı.

Kordonboyunu dolduran binlerce vatandaşa karanfil dağıtan Başkan Akgün, herkesi festivalin güzelliklerini, kültürün ve sanatın zenginliklerini izlemeye davet etti.

HALK DANSLARI GÖSTERİLERİ NEFESLERİ KESTİ

Kortejin ardından Belediye Kent Meydanı’nda festivale katılan ülkeler renkli ulusal folklorik elbiseleriyle kendilerine has müzikleri eşliğinde dans gösteriyle görsel bir şölen oluştururken, Dj Kadir Çetin’in sahne şovları ve muhteşem performansıyla festival zirve yaptı. Gecede sahne alan ülkelerin dans gösterileri ise geceye damga vurdu. Ülkelerinin folklorik kostümleri ve geleneksel müzikleri eşliğinde halk danslarını sergileyen ülkelerin renkli gösterileri Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı’nı dolduran binlerce kişiye unutulmayacak bir gece yaşattı.

KÜLTÜRÜN KALBİ BÜYÜKÇEKMECE'DE ATIYOR

Kortej yürüyüşüne katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, herkesi kültür ve sanat festivaline davet ederek şunları söyledi: ‘Uluslararası 25’inci İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başladı. Bu akşam Büyükçekmece Kordonboyu’nda 2,5 kilometrelik bir yürüyüşümüz var. Rio’yu aratmıyor bize. Müthiş dinamik ve canlı 75 ülke artı gençlik İstanbul gençliği, Büyükçekmece gençliği hepsi kortejde. Festival, pazartesi günü uluslararası olarak açılacak UNESCO’ya bağlı bölümler açılacak. Eğer kültür, sanat, dostluk ve sevgi her şeyi bir yumak halinde görmek istiyorsanız pazartesi akşam 20:00’dan itibaren Büyükçekmece Mimar Sinan köprüsü üzerinde buluşalım. Orada 75 ülkeden gelen 1200’den fazla gencin, sanat elçilerinin el ele tutuşarak bayraklarıyla beraber halkımıza sevgi birimize, barış hepimize diyecekler. Muhteşem açılış seremonisini hep beraber izleyelim. Bütün İstanbul halkımızı sanatseverleri Büyükçekmece’ye 25’inci Uluslararası Kültür ve Sanat Festival’inde zenginlikleri izlemeye davet ediyorum."

"YENİ İNSANLARLA TANIŞMAKTAN VE FARKLI KÜLTÜRLERİ GÖRMEKTEN MUTLUYUZ"

Dünyanın dört bir yanından 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne 75 ülkeden gelen kültür ve sanat elçileri geleneksel kostümleriyle kortej yürüyüşüne renk kattı. Festivale katılan sanat elçilerinde Katarina Ivanisevic: "Sırbistan'dan geliyorum. İlk defa buradayız. Şu ana kadar festivalin tadını çıkarıyoruz. Burada olduğumuz için çok mutlu ve müteşekkiriz. Yeni insanlarla tanışmaktan ve farklı kültürleri görmekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Festivali izleyen vatandaşlardan Kadriye Yılmaz ise "Büyükçekmeceliyiz. Büyükçekmece’yi çekmece yapan festivalimiz ve Dr. Hasan Akgün Belediye Başkanımızdır. Festivalimizi her sene olduğu gibi kutluyoruz. Daha da geleceği çok güzeldir. Büyükçekmece’mizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Festivalimizle de çok memnunuz" şeklinde konuştu.