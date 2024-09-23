Uluslararası Fantasİstanbul 2024 Film Festivali, ‘özgün filmler’in peşinde yeni bir yolculuğa çıkıyor: Yalnızca fantastik!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 04:00

Festivalin bu yılki danışma kurulu Asuman Dabak, Yağmur ve Durul Taylan, Ömer Faruk Sorak ile Alex Proyas'tan oluşuyor. Onur Ünlü'nün başkanlığını üstlendiği ulusal yarışma jürisinde ise Salih Bademci, Pelin Akil, Özge Özberk ve Murat Kılıç, uluslararası film jürisinde ise Alex de La Iglesia, Jale Arıkan, Ozan Adam ve Melik Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.

Festivalin ilk “Sinemaya Katkı Ödülü”ne, fantastik filmleriyle tanınan Terry Gilliam değer görüldü. Festival 26 Eylül’e kadar sürecek ve gösterimler Torun Center Sinemaları'nda yapılacak.

Festivalin Artistik Direktörü Kerem Akça ile festivali ve fantastik sinemayı konuştuk.

‘FON ARAYIŞI VARDI’

-Fantasİstanbul’un doğuşunu bize anlatır mısınız?

Fantasİstanbul, 1981'de Portekiz'de başlayan en köklü fantastik film festivallerinden "Fantasporto"dan feyz alınarak ortaya çıktı. Onun etkisiyle 1996'da Montreal'de "Fantasia" da ortaya çıkmıştı. Bu ismin uzantısının Türkiye'ye de karizmatik bir şekilde uyarlanabileceğini düşünüyordum. Telaffuz ederken yabancı yönetmenlerin de ağzına yakışıyor. Bir yıldır harekete geçirmek için fon arayışı vardı.

-Festival süreçlerinde neler yaşadınız?

Çeşitli sponsorluk görüşmeleri yaptık. En üst seviyeye ulaşmaya çalıştık. Bir noktaya kadar geldi. Türkiye'de tematik film festivalleri kısa metraj ve senaryo ağırlıklı gidiyor. Bu da yaratıcı fantastik yerli sinemacılara zarar veriyor. "Özgün Film Garantisi" ile yola çıkarak seyirciyi salonlara çekmek istiyoruz. 2024 için Terry Gilliam'ın Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü'nü kabul edip video göndermesi tarihi belirlemek için yönlendirici oldu.

-Film seçimlerini nasıl yaptınız? Bir ön jüri vs. oluşturmuş muydunuz?

Ben seçtim. "Ulusal Yarışma Seçkisi"nde sekiz film baştan belliydi. "Cenaze" filminin Altın Portakal ve Altın Koza başvurularını bekledik. Onun Türkiye prömiyerini yapıyoruz biz yapıyoruz. Uluslararası Yarışma Seçkisi için Türkiye prömiyerlerinden oluşan bir program da bir yıl öncesinden hazırdı. İki film sonradan eklendi.

"Fantastik Galalar Bölümü"nde gösterilen, Sundance 2023'ün en iyisi "Divinity"nin yönetmeni Eddie Alcazar'ın "Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü"nü 1 sene önceden vermiştik. Onun özgün videosunu da kapanış töreninde paylaşacağız.

‘FANTASTİK KARŞITI LOBİ’

-Günümüzde film festivallerinin durumuna ilişkin değerlendirmeleriniz neler?

"Cenaze", "Bir Kar Tanesinin Ömrü", "Aşk Falan Filan", "Dissosiye" gibi yaratıcı yerli filmler, ön jürilerden "festival formülü" sebebiyle geçemiyor. Bu fantastik karşıtı lobiden kurtulmak lazım!

-Bahsettiğiniz “fantastik film karşıtlığı”nın nedeni nedir?

Dünyada da fantastik filmler için ayrı festivaller var. Tayfun Pirselimoglu'nun "Kerr" ve "Yol Kenarı" filmleri örneğin, en iyileri arasında olsa da önemli festivallere giremiyor. Türkiye'de korku söz konusu olunca da "tansiyonum düşüyor" diye festivallere almayan bir "ön jüri/seçici kurul" lobisi var. "Meselesi varsa yeter" algısı fazlasıyla aktif.

Şöyle bir örnek vereyim, Kazım Öz'ün "Zer" filmi, en iyileri arasında olsa da "büyülü gerçekçi" diye Anadolu'da hiçbir yere alınmamıştı.

‘DAHA FAZLA YABANCI KONUK’

-Önümüzdeki süreçte festivalle ilgili başka fikirleriniz var mı?

Gelecek yıl "2000-2010 Arası Yerli Fantastik Filmler Yarışması" yapmayı düşünüyoruz. Uluslararası anlamda da sponsorlarla daha fazla yabancı konuk getirmek istiyoruz. Sürpriz isimlerle temas halindeydik. Ama bu sene denk getiremedik. Yine de Alex De La Iglesia'yı Jüri Başkanı yapabildik.

-Sembolik ödülün yanı sıra, maddi bir ödül de düşünüyor musunuz?

Ulusal Yarışma için Gain'in CEO'su Ferat Bilgin'e teşekkür ediyoruz. Baştan beri projeyle ilgilendi. "En İyi Film Ödülü"nün sahibine 25 bin TL verilecek. Bunun için Asteros Film ve Kanat Doğramacı'ya teşekkür ediyoruz. Ayrıca kazanmayan filmlere de 2 bin 500 TL vereceğiz.

GÖSTERİMLER

Mecidiyeköy Torun Center'daki gösterimlerin çizelgesi şöyle:

23 Eylül

Conann, 14.00

Aşk Falan Filan, 16.30

Iguana Tokyo, 19.00

Another end, 21.00

Broadway, 12.00

Sparta, 14.00

Sweet East, 16.30

Fairytale, 19.00

Divinity, 22.00

25 Eylül

Invisible Fight, 12.00

Another End, 14.00

Cidade Campo, 16.30

Realm of Satan, 19.00

Mitat, 21.00

26 Eylül

They Shot the Piano Player, 12.00

Between the Temples, 14.00

Mammalia, 16.30

Osman Sekiz, 19.00

Cenaze, 21.30