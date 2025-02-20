Uluslararası Fotoğraf ve Film Festivali “Planet Lens”e başvurular açıldı
Uluslararası Fotoğraf ve Film Festivali “Planet Lens”e bu yıl Macaristan ev sahipliği yapıyor. Mayıs ayında yapılacak yarışmanın odağında ise doğanın korunması var.
Macaristan'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan ve iki yıl önce Avrupa Kültür Başkenti seçilen kenti Veszprém, doğayı koruma ve sürdürülebilirlik konulu "Planet Lens - Uluslararası Fotoğraf ve Film Festivali"ne ev sahipliği yapacak.
Para ödüllü yarışmaların yanında katılımcılar dört gün sürecek festival boyunca, doğa fotoğrafçılığı ve film yapımı üzerine panel tartışmaları ve atölyelere katılabilecek.
Son başvuru tarihi 28 Şubat olan yarışmanın ayrıntılarına Planet Lens'in internet sitesinden ulaşılabilir.
Etiketler: #fotoğraf #Film Festivali #Macaristan
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