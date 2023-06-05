Uluslararası ödüllü “Metropolis Tiyatro Festivali” sona erdi

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:50

Güncelleme: 05.06.2023 - 11:50

‘Yılın Tiyatro Festivali’ ödülüne layı görülen Metropolis Tiyatro Festivali bu yıl da ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşattı. 1 Haziran Perşembe günü başlayan festival “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunu ile son buldu. Binlerce yurttaşın takip ettiği festivalde çocukları da unutmadı. Gündüzleri çeşitli yerlerde çocuk tiyatroları sahnelenirken, çocuk ve yetişkin oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösteriler ve usta isimlerle söyleşiler düzenlendi.

Festival kapsamında Zihni Göktay, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayhan Taş, Altan Erkekli ve Yaşar Gündem gibi usta isimler Torbalı’ya gelerek ilçe sakinleri ile buluştu.

USTA İSİMLER, USTA EKİPLER

Dans Tiyatrosu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Balıkesir Sanat Merkezi, Tarsus Belediyesi Tiyatrosu, Polatlı Belediyesi Tiyatrosu gibi Türkiye’nin en iyi ekiplerince hazırlanan oyunlar sahnelendi. Perşembe günü Dans Tiyatrosu tarafından binlerce yıl önce oyunların sahnelendiği Metropolis Antik Kenti’nin Amfi Tiyatrosu’nda “Nermin” oyunu ile start aldı. 3. Metropolis Tiyatro Festivali boyunca “Bizim Gezegen”, “Çehov Vodvil”, “Mimdo”, “Şifa Niyetine” “By Mıstık Şhow” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunları tiyatro severlerle buluştu. Tiyatro oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösteriler ve söyleşiler de düzenlenirken, festivalde usta isimler Ayşenil Şamlıoğlu, Zihni Göktay ve Ayhan Taş söyleşi gerçekleştirdi.

TEKİN: FESTİVALİMİZ GELECEK YIL ULUSLARARASI BOYUT KAZANACAK

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin Metropolis Tiyatro Festivali’nin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada “Tiyatro Festivalimizi Torbalı için artık çok ayrı bir önem sahip. Torbalı Belediyesi olarak uluslararası ödül aldığımız festivalimize katılan binlerce vatandaşımıza teşekkür ederim. Ayrıca dört gün boyunca bizimle olan tiyatro emekçilerine sergilemiş oldukları oyunlar için şükranlarımı sunuyorum. Birbirinden güzel oyunlarla Torbalı halkına ve bizlere dört gün boyunca unutulmaz anlar yaşattınız. Emeklerinize sağlık” dedi. Başkan Tekin, gelecek yıl yapılacak olan Tiyatro Festivalin uluslararası boyut kazanacağını açıkladı. Tekin, “Önümüzdeki yıl yapacağımız 4. Tiyatro Festivalimizi uluslararası boyut kazandırmayı planlıyoruz. Dünyanın dört bir yanından tiyatro gruplarını ilçemizde ağırlayacağız. Ödülle taçlandırdığımız festivalimizde çıtayı her sene daha da yukarı taşıyacağız. Seneye gerçekleştireceğimiz tiyatro festivalimizde görüşmek üzere” dedi.