‘Ulysses’in 100. yılı 18 şehirde kutlanıyor

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:11

Dünya edebiyatının en büyük isimlerinden James Joyce’un 1922 yılında basılan ölümsüz eseri “Ulysses”in 100. yılı şerefine romanda yer alan 18 kentte bir dizi etkinlik düzenleniyor. İstanbul’un da aralarında bulunduğu bu etkinlikler dizisi Hollanda’nın ileri gelen kültür sanat kurumlarından Brave New World, Noorderlicht Festivali liderliğinde yapılacak ve İstanbul ayağı da Yalan Dünya Film Yapım Şirketi tarafından üstlenilecek.

İlk kez 1922’de basılan ve modern romanın başlangıcı olarak kabul edilen “Ulysses” kimilerine göre de post modernizmin ilk izlerini barındırıyor. İrlandalı yazar James Joyce’un yayımlandığı dönemde büyük tartışmalara yol açan, hatta yasaklanan romanının 100. yılı için tasarlanan kutlamalarda projeye katılan her kent belirli temalar etrafında etkinlikler düzenleyecek.

18 KENTTE ‘ULYSSES’ ETKİNLİKLERİ

Proje kapsamındaki şehirler olan Paris, Berlin, Kopenhag, San Sebastian, Cluj, Zürih, Groningen, Eleusis and Oulu’da önemli kültür- sanat kurumları kendi temalarını içeren etkinlikler düzenlerken İstanbul da “beraber yaşama/ortak yaşam” (ce-existence) teması çerçevesinde yapılacak etkinliklerle kutlamalara eklemlenecek. Tüm katılımcı şehirlerin proje sürecinde birbiriyle anlamlı işbirlikleri kurmaları ve etkinliklerin James Joyce’un eserlerinde vurguladığı demokratik kamusal alanlara taşınması özellikle tercih edilmiş.

Proje esnasında şehirler arası işbirliklerinin yanısıra, her şehir projede yer alan diğer şehirlere 2 sanatçı gönderecek. Her şehirden bir yazarın/şairin ya da gazetecinin süreci yazması ve proje sonunda 18 şehrin yazılarının bir kitapta toplanması da planlanan etkinliklerden biri.

Kutlamalar Lizbon ve Londonderry’de son bölümlerini tamamladıktan sonra, 2024 yılında Dublin’de her şehrin kendi temasını sorgulayan ve önermelerde bulunan 15 sorunun teklif edildiği büyük bir sempozyumla sona erecek.

İstanbul etkinlikleri 2023 Haziran ayında planlanmış olup, etkinlik takvimi gelecek günlerde belirlenecek.