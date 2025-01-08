Şifreli İstasyon filminin konusu ne? Şifreli İstasyon filminin oyuncuları kim?
Şifreli İstasyon (The Numbers Station) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Şifreli İstasyon filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Şifreli İstasyon filminin konusu ne? Şifreli İstasyon filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Şifreli İstasyon filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kasper Barfoed üstleniyor. Peki, Şifreli İstasyon filminin konusu ne? Şifreli İstasyon filminin oyuncuları kim?
ŞİFRELİ İSTASYON FİLMİNİN KONUSU NE?
Son görevi inanılmaz şekilde yanlış gittikten sonra deneyimli CIA ajanı Emerson Kent’e (Cusack) hâlâ işini yapabildiğini kanıtlayabilmesi için son bir şans verilir. Yeni görevi, şifrelenmiş mesajların gönderilip alındığı, çok iyi korunan CIA’nin ‘Sayı Merkezi’nde çalışan kod operatörü Katherine’i (Akerman) korumaktır. Çok iyi silahlanmış görevlilerden oluşan elit bir takım merkeze gelince, Emerson ve Katherine kendilerini bir anda bilinmeyen bir düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi içerisinde bulur. Merkezin ve masum insanların tehlike altında olmasıyla çok geç olmadan bu ölümcül olayı durdurmak zorundadırlar
ŞİFRELİ İSTASYON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Malin Åkerman
John Cusack
Hannah Murray
Liam Cunningham
Lucy Griffiths
Joe Montana
Gary Lawrence
Bryan Dick
Victor Gardener
Jonathan Jaynes
Richard Brake
Gabrielle Reidy
ŞİFRELİ İSTASYON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Şifreli İstasyon filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- PTT'ye silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Feti Yıldız: Öcalan için bir tane şart var
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Hüseyin Yücel resmen açıkladı!
- Wanda Nara sosyal medyadan adım attı Icardi reddetti!
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- Yeşilçam'ın 'kötü adamı'nın acı günü!
- Sergen Yalçın iyi haberi sosyal medyadan duyurdu!