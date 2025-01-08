Yayınlanma: 08.01.2025 - 18:14

Güncelleme: 08.01.2025 - 18:14

Şifreli İstasyon filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kasper Barfoed üstleniyor. Peki, Şifreli İstasyon filminin konusu ne? Şifreli İstasyon filminin oyuncuları kim?

ŞİFRELİ İSTASYON FİLMİNİN KONUSU NE?

Son görevi inanılmaz şekilde yanlış gittikten sonra deneyimli CIA ajanı Emerson Kent’e (Cusack) hâlâ işini yapabildiğini kanıtlayabilmesi için son bir şans verilir. Yeni görevi, şifrelenmiş mesajların gönderilip alındığı, çok iyi korunan CIA’nin ‘Sayı Merkezi’nde çalışan kod operatörü Katherine’i (Akerman) korumaktır. Çok iyi silahlanmış görevlilerden oluşan elit bir takım merkeze gelince, Emerson ve Katherine kendilerini bir anda bilinmeyen bir düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi içerisinde bulur. Merkezin ve masum insanların tehlike altında olmasıyla çok geç olmadan bu ölümcül olayı durdurmak zorundadırlar

ŞİFRELİ İSTASYON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Malin Åkerman

John Cusack

Hannah Murray

Liam Cunningham

Lucy Griffiths

Joe Montana

Gary Lawrence

Bryan Dick

Victor Gardener

Jonathan Jaynes

Richard Brake

Gabrielle Reidy

ŞİFRELİ İSTASYON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Şifreli İstasyon filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.