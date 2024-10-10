UNESCO listesindeki Diyarbakır Surları’na demir korkuluk takıldı

Yayınlanma: 10.10.2024 - 11:03

Güncelleme: 10.10.2024 - 11:19

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır Surları, tüm ihtişamıyla varlığını sürdürüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen surların yüksekliğinden dolayı gezi esnasında düşmeler yaşanıyor. UNESCO listesinde bulunan surların İçkale kısmında demir korkulukların montajı devam ediyor.

"ZARAR VERİYOR"

Surları gezen ziyaretçilerden Hediye Sanrı, “Turistler adına güzel düşünülmüş. Tarihimize zarar verdiği için desteklemiyorum. Görsel anlamda pek bir estetiği yok, güzel de görünmüyor. Kültürel tarihimizin görünüşünü de, estetiğini de bozuyor. İnsanların düşme tehlikesini önlemeye çalışmış olsalar da tarihin estetiğini ortadan kaldırıyor, zarar veriyor” dedi.

Öte yandan ilgili kurumlar tarafından çalışmalarla ilgili bir açıklama yapılmadı.