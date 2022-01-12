Ünlü piyanist hayatını kaybetti
Türkiye’nin birçok sahnesinde konser veren piyanist ve besteci Stéphane Blet, 53 yaşında hayatını kaybetti.
Piyanist ve besteci Stéphane Blet, 53 yaşında hayatını kaybetti. Blet, 1969’da Paris’te doğdu, 15 yaşında Amerikalı piyanist Byron Janis tarafından yeteneği keşfedildi ve 1980’de New York’a davet edildi. 1986’da Champs-Elysées Tiyatrosu’nda ve Gaveau Salonu’nda verdiği resitallerle dikkat çekti. Philipps, Fortane ve Universal için kayıtlarında Liszt, Chopin ve Schumann’ı seslendirdi. 1992’de bestecilik kariyerine de adım attı, eserleri Editions Leduc, Combre Zurfluh, Eschig ve Lemonie gibi nota yayınevleri tarafından basıldı.
Franz Liszt’in Faust Senfonisi’ni piyano için düzenleyen Blet, 12 Türk rapsodisi, dokuz piyano sonatı, iki piyano konçertosu, ayrıca keman, viyolonsel ve şan için yazdığı eserler de dahil olmak üzere yüzden fazla partisyona imza attı. 2001’den itibaren uzun yıllar boyunca Paris’teki Ecole Normale de Musique’de profesörlük yaptı, dünyanın çeşitli merkezlerinde ustalık sınıfları yönetti. Birçok ünlü piyano yarışmasında jüri başkanı olarak yer aldı. “Société d’Encouragement au Progrès” gümüş madalyası ve “Chevalier des Arts et des Lettres” nişanı olan Blet, aynı zamanda, Académie Nationale du Disque Lyrique’in başkan yardımcısı ve bu kurum tarafından verilen Leyla Gencer Büyük Ödülü’nün fikir babasıydı. Türkiye’nin birçok sahnesinde konser veren sanatçı, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Konserleri’nde de Ayla Erduran ile 2012’de bir resital vermişti.
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