Ünlü ressam Titian'ın çalındıktan yıllar sonra poşette bulunan tablosu açık artırmaya çıkıyor

Ünlü İtalyan ressam Titian'ın 16. yüzyılda çizdiği, 1995'te çalınmasının ardından 2002'de İngiltere'de otobüs durağındaki poşette bulunan tablosu, açık artırmayla satılacak.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:25
Ünlü ressam Titian'ın çalındıktan yıllar sonra poşette bulunan tablosu açık artırmaya çıkıyor
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Başkent Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, "Titian" olarak bilinen Tiziano Vecellio'nun 16. yüzyılın başında resmettiği "Rest on the Flight into Egypt" tablosuna ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, Titian'ın 20'li yaşlarının başında resmettiği düşünülen tablosu için tekliflerin 2 Temmuz'dan itibaren alınacağı belirtildi.

Tablonun, açık artırmada 15 ila 25 milyon İngiliz sterlinine satılması bekleniyor.

Resmedildiği tarihten bu yana İngiltere, Fransa ve Belçika gibi Avrupa'daki birçok ülkede sergilenen tablo, 1995'te çalınmasının ardından 2002'de Londra'da otobüs durağındaki poşette bulunmuştu.

Venedik Okulu'nun en büyük ressamlarından Titian, Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından biri kabul ediliyordu.

Resim sanatının hemen her alanında devrim yaparak yeniliklere imza atan Titian, Rubens, van Dyck, Velazquez ve Rembrandt gibi ressamların da esin kaynağı olmuştu.


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