Usta çevirmen Mehmet Özgül yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 11.04.2023 - 22:05

Güncelleme: 11.04.2023 - 22:05

Türkiye'nin en önemli çevirmenlerinden Mehmet Özgül, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi yazar ve şair Sabri Gürses sosyal medya hesbaından, "Üstadımız, öncümüz, eşsiz bir dilin ve aklın sahibi, çalışkan Rusça çevirmeni Mehmet Özgül’ü kaybetmişiz" ifadeleriyle duyurdu.

Üstadımız, öncümüz, eşsiz bir dilin ve aklın sahibi, çalışkan Rusça çevirmeni Mehmet Özgül’ü kaybetmişiz. Cenazemiz 13 Nisan Perşembe günü Üsküdar, Selimiye Camisinden kalkacak. pic.twitter.com/4sJosDHD8R — Sabri Gürses (@Ceviribilim) April 11, 2023

CENAZE TÖRENİ PERŞEMBE GÜNÜ

Özgül'ün cenazesi 13 Nisan Perşembe günü Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacak.

MEHMET ÖZGÜL KİMDİR?

Mehmet Özgül 1936 yılında Nevşehir, Avanos’ta doğmuştur. Lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesi’nde aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden 1959 yılında mezun olmuştur. Sonraki yıllarda Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almıştır. Yüksek lisansını 1969 yılında Amerika Georgetown Üniversitesi'nde uygulamalı dil bilimi dalında yapmıştır.

1963-67 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı’nda Rusça çevirmen olarak çalışmıştır. Kariyerinde belirli dönemlerde Rusça ve İngilizce öğretmenliği yapmıştır. 1979 yılında askeriyeden albay olarak emekli olmuştur. İlk olarak 1960 yılında Varlık Yayınları için Çehov çevirisi yapmıştır. Emekli olduktan sonra bu alanda yoğunlaşmıştır. 1998 yılında Çehov’un bütün öykülerinin, 2006'da bütün oyunlarının Türkçeye çevirisini tamamlamıştır.

Özgül'e, 1981 yılında, Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından Hasan Ali Ediz Çeviri Ödülü verilmiştir. Ödül Türkiye'nin tek çeviri bilimi ödülü olmakla birlikte sadece iki kişiye verilmiştir. 1984 ve 1987 yıllarında Rus Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak Uluslararası Çevirmenler Konferansına katılmıştır. Ayrıca Mehmet Özgül Çevbir Haysiyet Kurulu’na başkanlık yapmaktadır.

Mehmet Özgül, Çehov, Tolstoy, Dostoyevski, Gogol gibi klasik Rus edebiyatı çevirileri yanı sıra, İlya Ehrenburg, Konstantin Simonov, Yevgeni Yevtuşenko, Cengiz Aytmatov, Fazıl İskender, İlya İlf, Yuri Buyda, Yevgeni Petrof veLyudmilla Ulitskaya gibi çağdaş Sovyet dönemi ve Rus yazarlarından yaptığı elliye yakın çevirilerle tanınmaktadır. Usta çevirmen Özgül, ayrıca yazar olarak bir de kitap çıkarmıştır.