Usta isimler önceki akşam ENKA Açıkhava Tiyatrosu’ndaydı: Nâzım Hikmet, Say, Erkal ve yağmur...

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

Mini bir Say konserinden sonra sahneye usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Nâzım Hikmet “Yaşamaya Dair” şiiriyle çıktı.

ÖNCE MİNİ KONSER...

Fazıl Say’ın, Nâzım Hikmet’in unutulmaz şiirlerinden esinlenerek bestelediği ve “Nâzım” başlığı altında sunduğu eserleri Genco Erkal’dan dinlerken yaşadık.

İlk olarak mini konserde Fazıl Say’dan; J S Bach, (Uyarlama F. Busoni) / “Re Minör Chaconne”, sonra F. J. Haydn / Piyano Sonatı No:35, Do Major Hob, XVI:35, en son ise uyarlaması Fazıl Say’a ait G. Gershwin eserini dinledik.

Yağmurun yağmasına aldırmayan dinleyiciler, Erkal’dan “Kerem Gibi”, “Dizboyu Karlı Bir Gece”, “Akrep Gibisin Kardeşim”, “Ben İçeri Düştüğümden Beri”, “Hapisten Çıktıktan Sonra”, “Dünyayı Çocuklara Verelim”, “Masalların Masalı”, “Nereden Gelip Nereye?”, “Mavi Liman”, “Memet’e Son Mektubumdur”, “Vasiyet” ve son olarak “Vatan Haini” şiirlerini dinlediler.

16 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

Bu ülkenin aydınlık yürekli sanatçıları Say ve Erkal, sahnede devleşen, kendi alanlarında başarıdan başarıya koşan, cesur sanatçılar! Uzun yıllar sahnede olmaları biz seyircilerin en büyük dileği.

Farklı sanat dallarından örnekleri bir araya getiren program, 16 Eylül’e kadar devam edecek. Öğrenciler etkinlik biletlerini, sanatın erişimine katkı sağlamayı amaçlayan ENKA Sanat’ın 40. yaşına özel 40 TL’den edinebilecek. Film gösterimlerinde “1 bilet alana 1 bilet bedava” kampanyası tüm sanatseverler için geçerli olacak.

ENKA Açık Hava Sahnesi’nin açılışı dünyaca ünlü besteci, piyanist Fazıl Say ve usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal ile yapıldı. Yağmura rağmen seyirciler, etkinlik alanını terk etmedi. İki ustanın sahneden ayrılması ise zor oldu, gösteri bitince seyirciler dakikalarca ayakta alkışladı.