Usta oyuncu Demet Akbağ'ın hayatından esprili bir dille kesitler sunan gösteri büyük ilgi gördü

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Çocukluğunda ev halkına yaptığı gösterilerden başlayan usta, ilk sahneye çıktığı günden bugüne, hayatını adadığı oyunculuk serüveninde çıktığı basamakları ve bu basamaklarda karşılaştığı ustaları, dostlukları ve yaşadıkları güzellikleri anlattı.

ÇOCUKLUKTAN BU YANA

Şehir Tiyatroları’nda izlediği çocuk oyunundan sonra oyuncu olmak istediğini anlayan ve ilk olarak 1982 yılında Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Tiyatrosu’nda sahneye çıkan ustanın, kulis sohbetleri hüzünlü bir keyifti. Artık aramızda olmayan ustalara alkışları toplayıp gökyüzüne gönderen Akbağ’ın anılarını dinlemek aslında yakın zaman tiyatro tarihine de kısa bir bakış gibiydi.

Babaannesinin kendisini ve kardeşini tiyatro oyunlarına götürdüğünü belirten Akbağ böylece sahne ile küçük yaştan hiç bırakamayacağı bağı kurmuştu. 90’lar dediğimizde hafızalarımıza kazınan TV’ye tiyatroyu taşıyan “Bir Demet Tiyatro”nun yolculuğunu da anlatan usta oyuncu, Sezen Aksu ve Bülent Ersoy taklitleriyle seyirciyi deyim yerindeyse kahkahaya boğdu.