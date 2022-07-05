Demet Akbağ ile Güldürme Beni'nin konusu ne? Güldürme Beni'nin konuk ve yarışmacıları kimler? Güldürme Beni hangi kanalda?

05 Temmuz 2022 Salı, 11:10

Show TV'de yayınlanmaya başlayan Güldürme Beni programı 4 Temmuz Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana geldi.



'GÜLDÜRME BENİ'NİN KONUSU NE?

Güldürme ve gülmeme üzerine bir içeriğe sahip olan programda Demet Akbağ'ın vereceği görevler ve rollerle yarışmacılar birbirlerini güldürmeye çalışırken rakipleri karşısında gülmemeye çalışacak. Gülen yarışmacı, 'Güldürme Beni Evi'ne veda edecek.

GÜLDÜRME BENİ'NİN YARIŞMACILARI KİMLER?

Yapımını Bloom Medya’nın üstlendiği ‘Güldürme Beni’de Demet Akbağ, yarışmacılara ve konuklara çeşitli sürpriz roller verirken programın sunuculuğunu Şahin Irmak üstlendi.

Başlangıç yarışmacıları ise Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse’den oluştu.

'GÜLDÜRME BENİ'PROGRAMINDA NELER OLACAK?

Demet Akbağ, yarışmacılara ve konuklara çeşitli sürpriz roller verecek.

Yarışmacılar birbirlerini güldürmeye çalışırken kendileri gülmemeye çalışacak. En çok gülen elenecek. Yarışmacıların her anı, evin tüm duvarlarına ve tüm objelerine gizlenmiş kameralarla saniye saniye kaydedilecek. Hiçbir gülümseme, tebessüm ve kahkaha bu kameralardan kaçamayacak.

Demet Akbağ, yarışmacıları özel komuta merkezinden izleyecek. Akbağ ünlü konuklarıyla yaptığı işbirliklerinde yarışmacılara sürprizler hazırlayacak. Kimi görevleri ünlü misafirlerine vererek, onları ‘Güldürme Beni Evi’ne yollayacak.

‘Güldürme Beni’nin yarışmacı kadrosundaki ünlü isimler, oyunculuğun en zor alanlarından biri olan ‘doğaçlama’da yeteneklerini sergilerken, her hafta en çok gülen, eve veda edecek ve ekibe yeni bir ünlü yarışmacı dâhil olacak.



