Usta oyuncu Tom Cruise'a onur ödülü

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2025 Governors Ödülleri kapsamında sinema dünyasına önemli katkılar sunan dört ismin ilk Oscar ödülünü alacağını duyurdu. Bu yıl onur ödülüne layık görülen isimler: Tom Cruise, Dolly Parton, Debbie Allen ve Wynn Thomas.

Hollywood’un en parlak yıldızlarından biri olan Tom Cruise, uzun kariyeri boyunca sinemaya yaptığı katkılardan dolayı onur ödülüne değer görüldü. Cruise, pandemi sonrası dönemde sinema salonlarının yeniden canlanmasında kritik bir rol oynamıştı.

Ünlü country müzik yıldızı Dolly Parton ise özellikle hayırseverlik faaliyetleri nedeniyle Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü’nün sahibi olacak. Akademi, Parton’un insanlığa olan katkılarını özel olarak takdir etti.

Yapım tasarımcısı Wynn Thomas ve oyuncu-koreograf Debbie Allen da Akademi Onur Ödülü’ne layık görülen diğer isimler oldu.

Akademi Başkanı Janet Yang, yaptığı açıklamada “Bu yılki ödüller, sinema camiasına olağanüstü katkılar sunmuş dört efsanevi ismi onurlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen Conan O’Brien’ın sunuculuğunu yapacağı 13. Governors Ödülleri töreni, 16 Kasım 2025’te Los Angeles’taki Ray Dolby Ballroom’da gerçekleştirilecek.