Usta sanatçı Burhan Şeşen, Müyorbir’in seçimlerinde yeniden başkanlık için yarışacak: ‘Hedef dünyaya açılmak’

Seçimi konuşmak için Müyorbir’in merkezinde buluştuğumuz Şeşen, “Bu kez son” diyor.

Müyorbir’in son 10 yıldaki gelişimine birlikte yola çıktıkları yönetim kurullarıyla büyük katkı sağlayan usta sanatçı, “koltuğa yapışmak” istemediğini, her seçim sonrası yönetim kurulunun bir başkan seçtiğini ve kendisinin yine başka bir adayı destekleyebileceğini vurguladı.

Şeşen, artık en büyük hedeflerinin birliği ulusal yapıdan uluslararası bir yapıya kavuşturmak olduğunu dile getirirken bu konuda da çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yeni dönemin yönetim kurulu adayları arasında Burhan Şeşen, Nükhet Duru, Sümer Ezgü, Onur Akın, Bora Öztoprak, Mehmet Gümüş, Nejat Yavaşoğulları, Nurdan İpek ve Ender Balkır gibi önemli isimler var. Burhan Şeşen’le hem bugüne kadarki çalışmalarını hem de seçim sürecini konuştuk.

‘TELİFLER 10 KAT ARTTI’

- Müyorbir’in en önemli hedeflerinden olan konaklama ve eğlence mekânlarını lisanslama hedeflerinize ulaşabildiniz mi?

Bütün müzik meslek birlikleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte, konaklama tesislerinin müzik lisansı almasını zorunlu hale getirdik. Bunu bir adım ileri taşıyarak, gastronomi çatı örgütleriyle de anlaşma yaptık. Binlerce lokanta, kafe, bar gibi “umumi mahallere” de lisans alma zorunluluğunu getirdik. Bu sayede, eskiden çok düşük olan telif gelirini 10 kat artırarak önemli bir telif geliri sağlamaya başladık. Bu en önemli işimizi diğer meslek birlikleriyle birlikte kurulan federasyon üzerinden yaptık.

SON KEZ ADAY

- Müzik tüketiminin dijital platformlar üzerinden gerçekleşmesiyle ilgili çalışmalarınız neler?

Dijital konusu en büyük tartışma konumuz. Daha önce yapımcılar bize yüzde 10’luk bir pay vererek dijitali takip etmemizi istedi. Ancak 2014’ten sonra Müyap da dijitalde yok. Biz bunun zararını gördük ve bu sürekli manipüle edildi. Örnek vermek gerekirse son beş dağıtımda 1360 üye dijitalden 50 liranın altında para aldı. Yapımcılar bize yüzde 10 ödeyerek sanatçının hakkını verdiğini iddia ediyor ancak bu büyük bir yanılgı. Yorumcu ile yapımcı arasındaki anlaşma (para istememe, klip isteme vb.) tamamen bireyseldir; bu, toplu hak yönetimini ilgilendiren bir alan değildir. Biz bu yüzde 10’luk payla yapımcıların işini kolaylaştırıyorduk, yorumcuların değil, bu yüzden bu sistemden vazgeçtik.

- Peki, seçime gelelim. Bunca yıldan sonra neden tekrar adaysınız?

Bu iş, telif haklarını bilmeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile güçlü ilişkiler kurmayı gerektiren zorlu ve spesifik bir görev, ben de bu alanda tecrübeliyim. Eğer seçilirsem, bu sene herhalde son senem olacak. Yaklaşık on senedir yapıyorum ve artık başka türlü katkı sağlamak istiyorum. Dijitalden çıktıktan sonraki gelir artışı bu kararın doğruluğunu gösteriyor. 2023’te yıllık telif dağıtımı 29- 30 milyon civarıyken 2024’te 89 milyon, bu sene ise 110 milyon oldu.

- 10 yıldan sonra sıradaki hedef ne?

Sıradaki en büyük hedef, Müyorbir’i uluslararası dünyaya taşımak. Zaten Dünya Yorumcular Meslek Birliği (SCAPR) ve Avrupa Yorumcular Meslek Birliği (AEPO-ARTIS) üyesi olduk. 12 ülkeyle ikili anlaşmalar yaptık. Hedefimiz, Müyorbir’i ulusal bir yapıdan uluslararası bir yorumcu meslek birliğine taşımaktır.

‘MÜZİKAL YAŞAMDAN ÇALIYOR’

- Müyorbir dışındaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? “Şahları da Vururlar” ve “Hâl ve Gidiş” oyunlarıyla sahnede de yer alıyorsunuz.

Geçen gün Candan Erçetin’le bir panelde beraberdik. Harun Tekin’le de telefonda konuştuk. İkisi de yönetim kurulu üyeliği yapmış isimler. Candan çok doğru bir şey söyledi: “Meslek birliği yöneticiliği, müzikal hayattan zaman çalan bir iş”. Harun da “Burhan abi ben yönetim kurulu üyeliğini bıraktıktan sonra stadyumda konser verdim” dedi. Bazen 3 bin kişinin hakkını takip ederken kendi sanatsal hayatıma haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Çünkü bayağı mesai gerektiren bir iş. Okumak, yazmak, toplantılar, yazılım bir sürü şey var.