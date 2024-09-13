Usta sanatçılardan Georg Baselitz’in sergisi, Sakıp Sabancı Müzesi’nde açıldı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 11:01

Çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Alman ressam ve heykeltıraş Georg Baselitz’in “Son On Yıl” ismi verilen sergisi bugün Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) açıldı.

Sanatçının yakın geçmişte ürettiği yüze yakın büyük boyutlu resim ve heykelden oluşan serginin küratörlüğünü sanatçının eserleri konusunda uzman olan Sir Norman Rosenthal üstleniyor. Akbank’ın desteğiyle gerçekleşen ve Baselitz’in 65 yıllık kariyerine ışık tutan sergi, 2 Şubat 2025’e kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi, SSM’nin üç katına ve bahçesine yayılıyor. İlk olarak ise çocukluğuna indiğimiz tablolarla gezmeye başlıyorsunuz. Doğduğu Deutschbaselitz köyünde büyürken gördüğü kartallardan çok etkilenen ressam, bunları tablolarına taşıyor. Sergide gördüğümüz, mavi arka planlara işlenmiş kartallar Baselitz için mitolojik, hatta Sir Norman Rosenthal’in belirttiğine göre kartal figürleri otoportre bile sayılabilir. Alman ressamla bütünleşen kompozisyonlar ise kendisi ve eşini temsil eden, baş aşağı duran figürler. 1980’den bu yana uluslararası sanat dünyasında derin bir etkiye sahip olan Baselitz, 20. yüzyılın ikinci yarısında Alman sanatı için yeni bir kimlik şekillendirmiş; İkinci Dünya Savaşı’nın travma ve trajedisine tepki olarak, benzersiz ve kendine özgü bir sanatsal üslup geliştirmiş.

Sergide sanatçının tüm dünyada ilk kez sergilenen, mart ayında yaptığı bir tablosu da yer alıyor. Yine baş aşağı, kanatlarını açmış bir şekilde duran kartal, gökyüzünden avına doğru inişe geçmiş hissi veriyor. Eserin ismi ise esprili: “Seks yapamıyorum.” Sergideki seride dikkati çeken bir başka konu ise sanatçının bir anlamda varoluşsal kaygılarını yansıtan tabloları. 86 yaşındaki ressam, son yıllarda yaşlılıkla, yaşlanmakta olan bedenin düşündürdükleriyle ilgili çizimler yapmaya başlamış. Bu tabloları da sergide kendine yer buluyor.

‘GÖRSEL ŞÖLEN’

Sergi için dün SSM’de düzenlenen basın toplantısında SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer, Sir Norman Rosenthal ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç birer konuşma yaptı. Nazan Ölçer, “Yaşına göre hâlâ genç, farklı bir sanatçı tanıyacaksınız” diyerek başladığı konuşmasında serginin hazırlık sürecinde sanatçının acısını ve öfkesini daha iyi tanıdığını söyledi. Ölçer, “Baselitz’in dev boyutlu tablo ve heykellerinden oluşan bu sergi, izleyiciyi hem görkemli bir görsel şölenle baş başa bırakıyor, hem de sanatçının doğduğu toprakların tarihiyle süregiden hesaplaşmasına tanıklık etmeye davet ediyor. Sakıp Sabancı Müzesi, bu sergiyle sanatseverlere Baselitz’in, geçmişin hiç unutulmadığı, aksine sürekli olarak sanatıyla yeniden yorumlandığı dünyasını keşfetme fırsatı sunmaktadır” diye konuştu.

‘YENİLİK PEŞİNDE KOŞAN RUH’

Sanatçıyla 1970’lerin sonuna dayanan bir dostluğu bulunan Sir Norman Rosenthal, serginin küratörlüğünü üstleniyor. Rosenthal, “Georg Baselitz’in son on yılda ürettiği eserler, sanatçının kendini sürekli olarak yeniden keşfetme yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İstanbul'daki bu sergi Baselitz’in insan figürüne, özellikle de kendisine odaklanırken, hafıza ve geçmiş temaları üzerindeki yoğunlaşmasını ortaya koyuyor. Baselitz’in eserleri, hem kişisel hem de kolektif tarihi yansıtıyor, sanatçının sadece sanatsal yolculuğuna değil, aynı zamanda zaman ve ölümlülük üzerine düşüncelerine de ışık tutuyor. Baş aşağı kompozisyonları ve karmaşık bedenleri ile Baselitz, sanatın hem görsel hem de düşünsel bir deneyim olabileceğini kanıtlıyor. Bu sergi, izleyicilere Baselitz’in son on yıldaki yaratıcı sürecine dair derinlikli bir bakış sunarken, geçmişle bağlantısını sürdürürken sürekli yenilik peşinde koşan ruhunu da ortaya koyuyor” dedi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ise “Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine katkı sağlamak bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu bağlamda, Sakıp Sabancı Müzesi ile iki yılda bir düzenlediğimiz sergiler ve işbirliğimiz bizim için çok değerli. Bu yıl, Georg Baselitz: Son On Yıl sergisiyle, çağdaş sanatın en sıra dışı isimlerinden birini İstanbul’da ağırlıyoruz. Akbank olarak, Baselitz’in yaratıcı evrenini keşfetme fırsatı sunan bu sergiyi sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

SERGİ YAYINLARI

Sergiyle birlikte yayımlanan Georg Baselitz: Son On Yıl kataloğunda Norman Rosenthal, Beral Madra, Eric Darragon ve John-Paul Stonard’ın sanatçı ve pratiği üzerine yazıları yer alıyor. Baskı sergisinin broşür kataloğunda ise Rainer Michael Mason'ın iki makalesi bulunuyor. Bunun yanı sıra, Tanıştırayım: Georg Baselitz başlıklı yeni bir çocuk kitabı, bu serginin küçük ziyaretçileri için özel olarak hazırlandı.

KONFERANS PROGRAMI

Sergi, dünyaca ünlü tarihçi ve sanat tarihçilerinin yer alacağı bir konferans serisiyle desteklenecek.

Bugün saat 14.00’te, serginin küratörü Sir Norman Rosenthal ile Baselitz’in kırk yılı aşkın süredir asistanı olan Detlev Gretenkort, sanatçının son dönemdeki eserlerini altmış beş yıllık kariyeri bağlamında değerlendirecek. Yarın saat 14.00’te ise Baselitz’in kariyerine ilişkin kapsamlı bilgiye sahip sanat tarihçisi ve küratör Richard Calvocoressi, “Georg Baselitz: Üçüncü Reich’tan Berlin Duvarı’nın Çöküşüne” başlıklı konuşmasıyla SSM’de ziyaretçilerle buluşacak.