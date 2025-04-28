Ustalardan Gençlere Bir Mektup: Mustafa Ayaz Müzesi'nde Anlamlı Buluşma
Mustafa Ayaz Müzesi, 26 Nisan – 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında sanat, eğitim, akademi ve tıp dünyasının önde gelen isimlerini gençlerle buluşturan özel bir projeye ev sahipliği yapıyor: "Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.
Projede, kendi alanlarında iz bırakmış isimler gençlere deneyim ve birikimlerini aktarıyor.?Sergide mektuplarıyla yer alan isimler arasında şunlar bulunuyor:
Ahmet Özel, Ahmet Yeşil, Akın Ekici, Arzu Kılıçdoğan, Asuman Kafaoğlu Büke, Ataol Behramoğlu, Atila Aktürk, Atilla Atala, Aydın Örs, Ayla Aksoyoğlu, Ayşe Kulin, Ayşen Erte, Bünyamin Özgültekin, Cevat Demir, Cihat Aral, Çerkes Karadağ, Ekrem Kahraman, Erdinç Arslan, Ersin Antep, Gözde Atlas, Gözde Aynur Mirza, Gözde Eda Tekcan, Gülay Yüksel, Gülseren Südor, Gülten İmamoğlu, Hülya Düzenli, Hülya Küpçüoğlu, Işıl Dural, İclal Erentürk Güçsav, İlteriş Sun, Mehmet Babat, Mehmet Kına, Meri İstiroti, Mesut Eren, Mete Gökçe, Mustafa Ayaz, Mustafa Çavuş, Mümin Candaş, Müride Sun Aksan, Nihal Gündüz, Nesrin Dosdoğru, Nilay Büyükişliyen, Pınar Kanber, Reyhan Uludağ, Sedef Kabaş, Serdar Leblebici, Sunay Akın, Süleyman Saim Tekcan, Tamer Levent, Telga Mendi Südor, Teoman Südor, Tuğba Küçükbahar, Yalçın Gökçebağ, Zahit Büyükişliyen, Zehra Aral.
Sergi yalnızca yazılı mektupları sunmakla kalmıyor; her mektuba özel QR kodlar ile ziyaretçiler, mektupları yazarların kendi sesinden dinleyerek görsel ve işitsel bir deneyim yaşıyor.
"Konuşan Mektuplar" projesi ayrıca bir kitap haline getirildi.?Kitapta yer alan mektuplar sesli kayıtlarla birlikte sunularak okuyucuya farklı bir deneyim sunuyor.?Kitap satışlarından elde edilecek tüm gelir, Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla 0-6 yaş grubu işitme engelli çocukların eğitimine aktarılacak.
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