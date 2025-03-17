"Uyanış" Fotoğraf Sergisi Sanatseverleri Bekliyor

Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:31

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:31

Zeytin ağacının ölümsüzlüğüne, doğayla olan derin bağına ve insanlık tarihindeki yerine ışık tutan "Uyanış" fotoğraf sergisi, 18-23 Mart 2025 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

Filiz Çarkoğlu Erten’in hazırladığı sergide, Bülent Karaduman, Hakan Çorbalı ve Volkan Soysal’ın kareleri yer alıyor. Fotoğraflar, yalnızca bir ağacı değil, binlerce yıllık bir mirası, toprağın bereketini ve insanla doğa arasındaki derin bağı anlatıyor.

Bir Ağaçtan Fazlası: Zeytin

Mitolojide “Ölmez Ağaç” olarak anılan zeytin, yalnızca meyvesiyle değil, kökleriyle de insanlığın geçmişine ve geleceğine dokunuyor. Homeros’un dizelerinde “Herkese aitim ve kimseye ait değilim” diye fısıldayan bu kadim ağaç, sabırla büyür, yıllara meydan okur, budandıkça gençleşir.

Milas/Muğla Heraklia bölgesindeki anıt ağaçlar üzerinden kurgulanan bu sergi, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda bir kültür mirası ve yaşam kaynağı olduğunu hatırlatıyor. Meyvesiyle hayat, yaprağıyla şifa sunan, barışın simgesi haline gelen bu ağaç, sergi manifestosunda “çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras” olarak tanımlanıyor.

Sanat ve Doğa Buluşuyor

Sergiyi farklı kılan bir diğer unsur ise, sanat ve doğanın iç içe geçtiği güçlü görseller. Ankara Devlet Opera ve Balesi dansçısı Deniz Alp, sergide zeytin ağaçlarıyla birlikte yer alıyor. İnsan bedeni ile doğanın zamansız uyumu, fotoğraflarda bambaşka bir anlam kazanıyor.

Geçmişten geleceğe, köklerden bedene uzanan bu hikâyede, zeytin ağaçları bize sadece doğayı değil, yaşamı, sabrı ve umudu da hatırlatıyor.

Açılış ve Ziyaret Bilgileri

Tarih: 18-23 Mart 2025?Yer: Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Eren Eyüboğlu Sergi Salonu?Açılış: 18 Mart 2025, Saat 19.00

Bu sergi, doğanın zamansız tanığı olan zeytin ağacına bir selam niteliğinde. Kaçırmayın!