Uygur kardeşler "Süt Kardeşler" oyunu için Ordu'ya geldi

04 Kasım 2022 Cuma, 18:00

Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyun öncesi Altınordu ilçesinde esnafla sohbet eden Behzat Uygur, gazetecilere, "Süt Kardeşler"i kapalı gişe oynadıklarını söyledi.

Samsun'da iki gün üst üste sahne aldıklarını belirten Uygur, "Karadeniz turnesi, bizim olmazsa olmazımız. Önceden de çok gelirdik, bu turneler bize babadan gelenek. Kardeşim Süheyl ve ben tüm ekip arkadaşlarımızla her yere yetişme çabasındayız" dedi.

Uygur, Ordu'nun fındığını yediklerini ve çok beğendiklerini ifade ederek, enerji aldıklarını ve bu şekilde sahneye çıkacaklarını kaydetti.

Hiç tiyatro izlememiş 100 çocuğun bu oyunda tiyatroyla tanışacağına da dikkati çeken Uygur, çocukların bilet parasını karşılayan iş insanı Nejdet Gürsoy'a teşekkür etti.

Behzat Uygur, "İnşallah o çocuklar belki geleceğin tiyatrocusu, iyi bir tiyatro izleyicisi olacaklar. Belki onlara başka bir ufuk açılacak. Bunlar turnelerimizde bizi mutlu eden ve yorgunluğumuzu alan şeyler" diye konuştu.

Süheyl Uygur ise salgın sürecinden önce Süt Kardeşler oyununa başladıklarını belirterek, "Bu süreçte sahnelerde olmayı çok fazla özlemiştik. Dolayısıyla tüm oyunlarımız hemen hemen dolu geçiyor. Bu da bizi çok fazla mutlu ediyor" dedi.