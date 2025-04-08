Uzak Muamma II: Sanatın Derinliklerine Açılan Bir Pencere

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:39

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:39

Küratörlüğünü Müzeyyen Çağlar Güler, Mehmet Siddık Turan ve Abdül Tekin’in üstlendiği sergide; acının üzerini kapatan yara bantlarından camın sertliğinde titreşen renklere, sessiz kahramanlık öykülerinden bedenin politik doğasına, kilim motiflerine işlenmiş belleklere kadar geniş bir yelpazede işler yer alıyor. Her bir eser, sanatçısının iç sesiyle kurduğu bir dünya, birer tanıklık, birer soru.

Emirhan Karagiyim’in “Kabuk Tutmayan Yara”sı, toplumsal acıların üstünü örten geçici çözümlere bir başkaldırı niteliğinde. Aslı Dönmez’in “Tülün Ardından” adlı eseri ise panoptik gözetimin içimize sızan sistematik şiddetini görünür kılıyor. Mehriban Tan, “Ters Yüz” isimli işiyle koltuk sevdasının toplum üzerindeki dönüşümünü sorgularken, Ebru Kaya’nın “Çirok” adlı çalışması beyaz örtü üzerinden kadınlığın görünmeyen çığlıklarına tercüman oluyor.

Toplamda otuzdan fazla sanatçının üretimlerinin yer aldığı Uzak Muamma, yalnızca bir sergi değil, aynı zamanda bir yüzleşme alanı. Cam, keçe, tül, çamaşır, kilim, yumurta, fanus gibi farklı malzemelerle kurulan bu estetik evren, izleyeni hem düşündürüyor hem de duygusal bir geçişkenlik içinde sürüklüyor.

Her sanatçının kendi kelimeleriyle dokuduğu anlatılar, izleyicinin zihninde yeni yollar açıyor. “Delilik” kavramının dönüştürücü potansiyelinden “beyaz örtünün” taşıdığı sessiz direnişe, “kadın bedenine” uygulanan tahakkümden “eğitimdeki kalıplara” kadar uzanan bu çok sesli anlatı, bir dönemin tanıklığını sanatın diliyle yazıyor.

Sergiye katkı sunan sanatçılar:?Adem Ala, Aslı Dönmez, Ayhan Kartal, Ayşegül Alçan, Buket Halifeoğlu, Ceylan Alikol, Ebru Kaya, Emirhan Karagiyim, Ezgi Dal, Feleknas Uca Şan, Filiz Taşdemir, Funda Kahraman, Hacer Han, Mehmet Karakaya, Merve Safa Engin, Mihriban Tan, Nazan Kızılkaya, Polat Can Oral, Rozerin Savaş, Rukiye Uyanık, Sibel Gülderen, Tekin Karakuş, Türkan Aktaş, Veysel Kıvanç, Zora Kızılkaya.

Sergi, 17 Nisan’a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde görülebilir. Sanata, sorgulamaya ve içe bakışa alan açmak isteyen herkese açık.