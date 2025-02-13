Uzmanlarıyla kahve tarihinde bir yolculuk

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:56

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:56

Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda, alanında uzman konuklarıyla kahveye dair keyifli sohbetlerin gerçekleşeceği ‘Kahveli Sohbetler’ semineri dün Galataport’ta başladı. Etkinliğin ilk konuğu Mısır tarihi uzmanı Turgay Tuna oldu. Tuna, ‘Etiyopya’dan Kahire’ye Kahvenin İzinde’ adlı konuşmasıyla davetlilere Türk kahvesinin farklı kültürlerdeki yerini anlattı. Tuna, Etiyopya toplumunda kahve ile nargile kültürü olduğunu ve Etiyopya ve Yemen başta olmak üzere Afrika’da yabani ağaçlarda yetiştirilen khat adı verilen bitkinin önemli olduğunu belirtti.

KAHVEHANELERDE KADIN İZİ

Tuna Etiyopya sokaklarındaki kahvehanelerin kadınlar tarafından da çok kullanıldığını belirterek “Bir kahvehaneyi tamamen kadınların kapatmış olduğunu görebilirsiniz. Etiyopya’da kahvehane kültürü etkisini kaybetmeden yaşatılıyor” dedi. Tuna, kahvenin çiğnenen bir besinken kaynatılıp içilen bir içecek haline gelme sürecini, ekonomik ve toplumsal açıdan incelenmiş derin bir sohbetle dinleyicine aktardı. Türk kahvesinin tarihinin anlatıldığı ‘Hakiki Kahve Keyfi’ isimli gezici sergi paralelinde düzenlenen seminer dizisi 18 Şubat’a kadar kahveseverle buluşacak. 15 Şubat’ta kahvenin İstanbul’a gelişini ve İstanbul Kahvehane kültürünü Doç. Dr. Çiçek Akçıl Harmankaya, 18 Şubat’ ta ise Türk kahvesinin maddi kültürünü Dr. Nihal Bursa dinleyicilerine aktaracak.