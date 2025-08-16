‘Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı’ ve Anadol’un yeni eseri sanatseverlerle buluşacak: İzmir Fuarı’nda iki dev sergi

Çağdaş sanat dünyasının önemli isimlerden biri Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” (Sense of Healing) ve Makine Rüyaları: Ege (Machine Hallucinations-Aegean) eserleri, bu yıl 94’üncü kez kapılarını açacak İzmir Enternasyonal Fuarı’nda olacak.

Şifanın Algısı, ruh sağlığı tedavisi gören bireylerin beyin verilerinden yola çıkarak empati ve şefkati tetikleyen bir yapay zekâ veri heykeliyken Makine Rüyaları: Ege ise Ege Denizi’nin çevresel verilerini dijital pigmentlere dönüştürerek doğayla yeniden duyusal bir bağ kurulmasına olanak tanıyor. Anadol’un eserleri, 29 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta sanatseverlerle buluşacak. “Makine Rüyaları: Ege”, dünyada ilk kez İzmir’de sergilenecek.

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Kemal Atatürk sergisi de Atatürk’ün bugüne kadar yayımlanmamış 250 fotoğrafı, 226 kişisel eşyası, döneme ait gazeteler, dergiler, yazışmalar ve daha birçok tarihi belgeleri içeriyor. Sergi, 29 Ağustos-21 Aralık tarihleri arasında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

ANADOL’DAN ATÖLYE

Sergilere ilişkin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’ın katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen basın toplantısına Refik Anadol çevrimiçi katıldı. Tugay, “Her iki sergiyi sizlerin beğenisine sunmak, bizim için onurdur. İzmir için güzelliklere vesile olsun” derken Anadol da İzmirli olduğunu belirterek “En iyi fikirlerimizi Türkiye’ye getirmeye önem gösteriyorum, bu sebeple bu sergi çok anlamlı. İnsan ve makine ilişkisinin tamamen değiştiği döneme girdik. Bu eserleri İzmir’de paylaşmak çok anlamlı” dedi. Anadol, sergi boyunca genç sanatçılar için uzaktan bir atölye yapacağını, burada yapay zekâ üzerinden eserleri nasıl ürettiğini ve insan zihninin hareketlerinin nasıl olduğunu gösteren bilgiler vereceğini kaydetti.

Öte yandan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Sancak da “En büyük hedefimiz, İzmir’e Atatürk Müzesi kazandırmak. Yer arayışlarımız başladı. Kısa süre içinde Atatürk Müzesi ve Folkart Gallery’nin yeri Folkart Akademi’nin yeri tek noktada toplanacak. İzmir’in kültür-sanat alanında toplanma merkezi haline gelecek. Buradan bunu müjde olarak vereyim” diye belirtti.