Vedat Günyol Deneme Ödülü Haydar Ergülen’in

Kartal Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, Cumhuriyet gazetesi, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı’nın desteği ile bu yıl yedincisi düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödüllerini kazanan isimler açıklandı.

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00
Vedat Günyol Deneme Ödülü Haydar Ergülen’in
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Yarışmada Vedat Günyol Deneme Ödülü’ne “Yayan Yapıldak” adlı kitabıyla Haydar Ergülen değer görüldü. 

Başvuran 49 katılımcının yapıtları Adem Uçar, Adnan Özyalçıner, Arif Kızılyalın, Celal Ülgen, Hakan Unutmaz, Halil İbrahim Özcan, Hürriyet Yaşar, Hüseyin Köse, Mazlum Çetinkaya, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. 

Seçici Kurul Özel Ödülü ise iki isme verilecek. Tuğçe Isıyel, “Parçalı Bulutlu” başlıklı kitabıyla ve Özgür Taburoğlu, “Anlatı Desenleri” isimli 4 ciltlik kitabıyla Seçici Kurul Özel Ödülü’ne değer görüldü. 

Genç Deneme Yazarı Ödülü’nü ise “Z Bakış” ile Esila Ayık kazandı.

 


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