Vefatının 50. yılında Aşık Veysel dizelerle anıldı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:54

Güncelleme: 23.05.2023 - 09:54

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) vefatının 50. yılında 2023 yılını "Dünya Aşık Veysel" yılı ilan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) işbirliğiyle “Dostlar Seni Unutmayacak” sloganıyla anma töreni düzenlendi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da düzenlenen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu, yazarlar, akademisyenler ve TÜRGÖK gönüllüleri katıldı.

SOYER: BİZ BU TOPRAKLARDA KORKUNUN YERİNE SEVGİYİ ÇOĞALTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Büyük Ozan Aşık Veysel’in anıldığı özel günde, gönlünde bir dert taşıyanlarla olmaktan şeref duyduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Aşık Veysel bundan yarım asır önce aramızdan ayrıldı. Fakat ardında tıpkı deyişinde söylediği gibi ölmez bir eser bıraktı. Onun eserleri birer tohum olup bu topraklarda yaşayan herkesin kalbinde kök saldı. İnsan ve doğa sevgisi olarak yeşerdi. Tüm Türkiye’ye ve dünyaya yayıldı. 2023 yılının UNESCO tarafından ‘Aşık Veysel Yılı’ ilan edilmesi bu yüzden çok değerli. Çünkü evrensel olan, hangi fikirden olursak olalım hepimizin ihtiyacı olan, bizi birleştiren yegâne şey sevgidir. Biz de tıpkı Aşık Veysel’imiz gibi gönül insanlarıyız. Parada pulda gözümüz yok. Biz bu topraklarda korkunun yerine sevgiyi çoğaltmak için çalışıyoruz. Hepsi bu. Bu bizim Yunus’a, Karacaoğlan’a, Aşık Veysel’e gönül borcumuz. Çünkü onlar böyle yaptı” dedi.

“SABRETMEYEN MAKSUDUNU BULAMAZ”

Ozanların yaşadığı dönemde de ikilik, menfaat ve kavganın olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, “Onlar her ne pahasına olursa olsun daima birlikten yana oldu. Kendini değil, biz olmayı, bir olmayı seçti. Onların dizeleri ömürlerini aştı ve bugün bizleri hala bir arada tutmaya devam ediyorlar. Bu topraklarda umudu örgütlemek bizim elimizde. Derdimizin tek bir dermanı var. Refah dolu, adaletli, demokratik bir ülke. Aşık Veysel’in çok yalın bir şekilde söylediği gibi ‘Harekete kimse mâni olamaz.’ Biz yeter ki inanalım. Yeter ki, umutla birbirimize sarılalım. Yeter ki, Aşık Veysel’in sesine kulak verelim. ‘Sabretmeyen maksudunu bulamaz’” ifadelerini kullandı.

YAZGAN: BU ÖNEMLİ GÜNDE BİR ARADA OLMAK ÇOK DEĞERLİ

Anma etkinliğinde konuşan TÜRGÖK kurucu üyesi Tülay Yazgan, “TÜRGÖK Gültekin Yazgan tarafından kuruldu ve biz bu kitaplığı daha da büyüterek devam ettiriyoruz. 7 bin 500 üyeye sesli ve kabartmalı kitaplar üretiyoruz. Eşim yıllar önce körler okulunda öğretmenlik yaparken Aşık Veysel ile karşılaşıyor. Aşık Veysel’i hem çalıp hem de söylemesinden tanıyor. Birlikte anımız olmasından ötürü bugünü düzenlemek, birlikte bu önemli günde bir arada olmak bizim için oldukça önemli. Başkanımız Tunç Soyer’e bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Sizlerle burası güzelleşti” diye konuştu.

ŞATIROĞLU: DEDEM HERKESLE AYNI DİLİ KULLANIRDI

Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu ise dedesi ile olan anıları anlatarak, “Dedem herkesle aynı dili kullanırdı. Üstenci bir dil kullanmazdı. Dedem hayata ince bir mizahla bakardı. Yaşarken onurlandırılmış bir Aşık olan dedem sadece Türkiye’de değil dünyada da birçok ülkede yaptıklarından dolayı, insanlığa katkılarından dolayı UNESCO 2023 Aşık Veysel Yılı olarak ölümünün 50. yılında da onurlandırıldı” diye konuştu.

AŞIK VEYSEL’İN DİZELERİNİ SANATÇI VE AKADEMİSYENLER SESLENDİRDİ

Sunumunu Yazar Yunus Bekir Yurdakul’un yaptığı anma etkinliği “Veysel İçin Sözcükler”, “Veysel’den Dizeler” ve “Veysel Türküleri” bölümlerinden oluştu. “Veysel İçin Sözcükler” bölümünde Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu, Mavisel Yener, Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Prof. Dr. Yankı Yazgan izlendi. “Veysel’den Dizeler” bölümünde öğrenci Ahsen Başyiğit, Dr. Birsen Ferahlı, Devrim Akkaya, Düriye Ayyıldız, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçısı Zeynep Nutku eserlerini okudu. “Veysel Türküleri” bölümünde ise Dr. Gani Pekşen, Yılmaz Demirtaş, Yolcu Bilginç Veysel’in türkülerini izleyicilerle buluşturdu.

TÜRGÖK NEDİR?

2004 yılında İzmir’de Gültekin Yazgan ve gönüllüler tarafından kurulan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK), 400’e yakın gönüllüsü ile 7 bini aşkın görme engellinin gözü, kulağı oldu. TÜRGÖK Başkanı Tülay Yazgan, 10 yıl önce vefat eden eşi eğitimci, yazar, avukat Gültekin Yazgan’dan aldığı güçle, görme engelliler için umut olmaya devam ediyor. Türkiye’nin ilk ve tek görme özürlüler kitaplığı TÜRGÖK, yaklaşık 6 bin sesli kitap ve 2 bin 500’ü aşkın Braille alfabesiyle basılan kabartma kitapla engellilerin eğitim ve kültürlerine katkıda bulunurken aynı zamanda onları yaşama bağlıyor. 19 yıl önce İzmir’de yakılan ışık bugün Türkiye sınırlarını aşarak Kıbrıs, İngiltere, Hollanda, Almanya hatta Amerika’ya kadar ulaştı.