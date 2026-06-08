VEKAM’da Vehbi Koç Ticaret Evi sergisi açıldı

Küratörlüğünü Alev Ayaokur ve İrem Alpay’ın üstlendiği, Koç Ailesi, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Üniversitesi Rektörü Metin Sitti ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin ziyaret ettiği 5 Haziran 2027’ye kadar bir yıl boyunca açık olacak sergi VEKAM’ın bu yıl Ulus'ta açılan yeni binası Büyük Apartman’da ücretsiz olarak izleyicilerle buluşacak.

İlk çağlardan itibaren önemli bir ticaret kavşağı olan Ankara’nın, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yalnızca yeni başkent değil aynı zamanda modernleşme idealinin uygulama sahası haline gelmesini görünür kılan sergi, demiryolunun yarattığı dönüşümden planlı kentleşme politikalarına, sanayi hamlelerinden savaş ekonomisinin yarattığı koşullara kadar uzanan geniş bir tarihsel çerçeve sunuyor. Cumhuriyet’in genç başkenti Ankara yalnız bir şehir değil; yeni bir ülkenin ekonomik, toplumsal ve kültürel tahayyülünün laboratuvarı olarak konumlanıyor.



Sergide Karaoğlan Çarşısı’ndaki mütevazı bir dükkânda Koçzade Ahmed Vehbi Ticarethanesi’nin kuruluşundan anonim şirket yapısına uzanan süreç, modern işletmecilik anlayışı, kurumsallaşma adımları ve uluslararası işbirlikleri üzerinden ele alınıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet vizyonu ile Vehbi Koç'un girişimcilik anlayışını aynı tarihsel düzlemde buluşturan sergi, 5 Haziran 2026- 5 Haziran 2027 tarihleri arasında Ulus, Anafartalar Cad. VEKAM Büyük Apartman’da tarihimize ışık tutmaya devam edecek.