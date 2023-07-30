Venom 3'ün çıkış tarihi açıklandı
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hardy'nin başrolünde yer aldığı Venom serisinin yeni filminin geleceği Sony tarafından açıklandı. Venom 3, 12 Temmuz 2024 tarihinde vizyona girecek.
Sony, tarafından oluşturulan Siper-Man evreninin ön plana çıkan karakterlerinden biri olan Venom'un üçüncü filminin geleceği açıklandı. Tom Hardy'nin yine başrolü üstlendiği film 12 Temmuz 2024 yılında vizyona girecek.
Venom 3 vizyona girdiğinde, Disney'in Aslan Kral ve Universal'ın Twisters filmleriyle rekabet edecek. Her üç film de 2024 Temmuz'unda gösterime girecek.
Devam filminde ekip tarafında bazı değişikliklere gidildiği iddia ediliyor. Filmin oyuncu kadrosuna Chiwetel Ejiofor katıldı. Venom 3'ün yönetmen koltuğunda ise önceki filmlerin senaristi Kelly Marcel yer alacak.
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