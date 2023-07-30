Invincible’ın ikinci sezon fragmanı ve yayın tarihini paylaşıldı

Yayınlanma: 30.07.2023 - 13:24

Güncelleme: 30.07.2023 - 13:24

Prime Video, büyük beğeni kazanan Skybound Entertainment yapımı yetişkin animasyon süper kahraman dizisi Invincible'ın sekiz bölümden oluşan ikinci sezonunun ilk yarısının 3 Kasım'da yayımlanmaya başlayacağını ve her hafta yayımlanacak yeni bir bölümle devam edeceğini duyurdu. İkinci sezonun ikinci yarısı, sezon arası verildikten sonra 2024 yılının başında dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede gösterime girecek.

İkinci sezon duyurusu, San Diego Comic-Con’da (SDCC) gerçekleşen panelde açıklandı ve diziye ait kısa fragman, bölümden kesitler içeren uzun bir klip ve karakterler hakkında bilgiler paylaşıldı. Invincible dizisinin SDCC panelinde, yönetici prodüktör ve yaratıcılardan Robert Kirkman, dizinin ana karakterine odaklanan bir başlangıç hikayesi olan ve 21 Temmuz'da hem Prime Video'da hem SDCC'de dünya prömiyeri yapılan bağımsız “Atom Eve” bölümünün özel gösterimini gerçekleştirdi.

INVINCIBLE IKINCI SEZONU

Robert Kirkman, Cory Walker ve Ryan Ottley'nin çizgi romanından uyarlanan hikaye, 18 yaşındaki Mark Grayson'ı merkezine alıyor. Mark, babasının gezegendeki en güçlü süper kahraman olması dışında yaşıtlarından pek de farklı değil. Birinci sezonda Nolan'ın ihanetine uğrayan Mark, henüz bunun etkisini üzerinden atamamışken ikinci sezonda yeni tehditlerle karşılaşıyor. En büyük korkusu farkına bile varmadan babasına benzemek olan Mark, bir yandan yeni tehlikelerle savaşırken diğer yandan babası gibi olabilme korkusuyla mücadele ediyor.

Dizinin başrolünü Steven Yeun, diğer önemli rolleri Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen ve J.K. Simmons seslendiriyor. Kirkman, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen ve Evan Goldberg ile birlikte Helen Leigh ve Walker yönetici prodüktör olarak görev alıyor.