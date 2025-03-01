Vitrindeki Albümler - 1 Mart 2025

Yayınlanma: 01.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2025 - 05:05

CEREN GÜNDOĞDU 'IŞIK OLUR GÖZLENİR, (CGC MUSIC)

YETENEĞİNDEN sual olunmaz, bunda usta halk müziği yorumcusu ve koro şefi Zafer Gündoğdu’nun, müzisyen bir annenin kızı olmasının payı olsa da... Kate Bush’vari bir semavilik içinde gezinen, tül gibi ince bir soprano Ceren Gündoğdu. Meleksi sesi huzur veriyor, tam bir incesaz eşliği...

Boğaziçi Sosyoloji mezunu Ceren ama çok yönlü bir sanatçı: tiyatro sahnelerinin tozunu yutmuş, müziğini farklı disiplinlerle beslemiş. Onu ilk kez 2020 yılında çıkardığı “Kapalı Gözlerle” albümünde tanımış, tekdüzelik ve birbirine benzerlik sancıları çeken vokal dünyamız için umutlanmıştık. Aradan geçen zaman zarfında şarkılar yaptı Ceren ve şimdi bir albüm daha ikram etti: “Işık Olur Gözlerin”.

Müzikal olarak akustik. 12 şarkının 11’inin sözü ve müziği kendine ait. Yirmiyi aşkın müzisyenin eşlik ettiği bu çalışma alabildiğine romantik ve melankolik; kalbi kırık insanların hikâyelerini anlattığı şarkıların özgün bir ruhu var ancak her şeyin üzerinde Ceren’in sesi var.

Bu ses sadece aşk, huzur, yalnızlık gibi şarkılara pelesenk olmuş temaların dışına çıkmaya da muktedir. Tekinsiz, sıra dışı dünyalara da pekâlâ dokunabilir, ileride bambaşka dünyalara davet edebilir. Dinleyeni beklenti içine sokan bir iş “Işık Olur Gözlerin”.

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3 HÜREL ‘EFSANE…YENİDEN’ (ADA MÜZİK)

ANADOLU Rock müziğinin kilometre taşlarından, ancak zamanında piyasa denen cangılın gadrine uğramış sayısız değerden biri olan 3 Hürel, maddimanevi bir beklentisi olmasa da aradan geçen 20 yıla karşın doksanlı yılların ortasında yeniden bir albüm yapmak için kolları sıvamıştı. Bu dönüşte en etkili olan şey, Haluk Levent’e bilabedel verdikleri “Sevenler Ağlarmış” şarkısının çok tutulmasıydı. Bunun üzerine Ada Müzik’ten gelen teklife “evet” diyerek “Efsane...Yeniden” albümünü CD ve kaset formatında çıkarmışlardı 1996 yılında.

“Bir Sevmek, Bin Defa Ölmek Demekmiş” dışında tamamı yeni şarkılardan oluşan bu üçüncü stüdyo albümü kısa sürede çok büyük bir ilgi görmüş, 3 Hürel’i yeniden ayağa kaldırarak yeni kuşaklara tanıtmıştı. Aradan geçen zamana, moda eğilimlere, patlayan popa, değişen tüketim kalıplarına aldırış etmeyen 3 Hürel, kendi karakterini tavizsiz biçimde ortaya koymasıyla tam bir onur-gurur-haysiyet hikâyesi yazmıştı. Parçalar gerçek bir grup müziği, güçlü ritimler, ifade dolu sololar ve sağlam bir sound ile inşa edilmişti.

Bu albümün üzerinden de yaklaşık 30 yıl geçti ve şimdi ilk kez plak formatında basıldı. Bu plak şimdi 3 Hürel’i bir kez daha yeni kuşaklara tanıtacak, eskilerin arşiv raflarına girecek.