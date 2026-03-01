Vitrindeki Albümler - 1 Mart 2026

ÖNDER ÖZKOÇ ‘SEZİŞLER’

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bestecilik Bölümü’nde doçent olarak görev yapan Önder Özkoç, aynı zamanda farklı tür, üslup ve çalgı bileşimleriyle eserler veren bir bestekâr. Besteciliğinin yanı sıra müzik üzerine akademik çalışmalarda bulunan ve kitaplar yazan Özkoç, şimdi zaman içinde bestelediği eserleri bir araya getirerek ilk albüm çalışması olan “Sezişler”i yayınladı.

Albümde “Kanun ve Yaylı Beşli için Konçerto” (2017), bakır nefesli beşlisi için “Bir Beyaz Güvercinin Öyküsü” (2019) ve piyano için “Günlükten Yapraklar” (2024) adlı eserler var. Özkoç’un çalışmalarının merkezinde makamlar, kültürel geçişler ve çağdaş müzik bulunuyor. Buradaki en enteresan eserlerden biri şüphesiz kanun için yaylılar eşliğinde yazılmış olan üç bölümlü konçerto. Yan yana getirilmesi zor bir kombinasyonun altından alnının akıyla kalkan Özkoç, her iki dünyanın sesleri ve düzenini adil bir müzikal dille buluşturmayı ustaca becermiş.

Çağdaş bir anlayışa sahip olan bu eserin icrasında solo kanunda Esra Berkman, yaylı beşlide Ceren Türkmenoğlu ile Tanay Totuk (keman), Tuğçe Baydar (viyola), Hakan Hürkan Şahin (viyolonsel) ve Gizem Sözeri (kontrbas) yer almış. Fiziki baskısı maalesef yapılamayan “Sezişler”, tüm dijital platformlarda...

İLKA LİCHİ ‘MOON DANCE’ (FUTURE AVENUE)

Elektronik dans müziği prodüktörü ve DJ’i olan İlka Lichi (İlknur), Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı’nın piyano bölümünde okurken merak salmış elektronik müziğe. İstanbul DJ Akademi’nin yolunu tutmuş, önce beste ve prodüksiyon ardından DJ’lik yapmaya başlamış.

Taşıdığı İlka Lichi mahlasını da 2007 yılında gördüğü bir rüyadan almış; Farsça “dönüşüm ustası” anlamına gelen sakallı dededen.

Derken yurtiçi ve yurtdışında çeşitli festivallerde, mekânlarda çalarak single ve EP’ler yayınlamaya başlamış. Uzun bir emek sürecinin meyvesi olan “Moon Dance”, İlka Lichi’nin ilk albümü. Plak firması progresifhouse kategorisinde yayınlamış olsa da “Moon Dance” albümünde fazlası mevcut.

Hikâyeler anlatan, melankolik, melodik ve avangart bir çalışma bu; müzikal hedefi sadece dans ettirmek değil, oturup kendini baştan aşağı dinletmek. Ableton ile yapılmış ama Roland davul makinesi ve analog bir Behringer synthesizer’dan almış kullandığı sesleri. Yer yer egzotik vokallerin eşlik ettiği beş enerjik parçadan oluşan 31 dakikalık albümde, kapanıştaki “Losing Myself”in remiksini Enön yapmış. Güncelliği aşamayan parçalar mezarlığına dönen elektronik müzik dünyasında, kulak vermeye değer az sayıdaki çalışmadan biri “Moon Dance”.